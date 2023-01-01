المعنيون بتنظيم حج 2023 مطالبون بجلب السيّاح الأجانب!

دفتر شروط صارم واستلزام الخبرة المحلّية والخارجية وتنقيط للوكلاء

أفرج الديوان الوطني للحج والعمرة رسميا عن دفتر شروط المشاركة في تنظيم المناسك لموسم 2023، والذي يتضمّن على خلاف النسخ السابقة، شروطا صارمة ومعايير حازمة تفرض الانضباط على الوكالات الراغبة في تنظيم الحج، أو الإقصاء من العملية، على غرار منع المسبوقين والمتابعين قضائيا من الترشّح، واستلزام خبرة في جلب السيّاح المحلّيين والأجانب، واستحداث لجنة تنقيط لتقييم طالبي الرخص.

ووفق ما يتضمنه دفتر شروط تنظيم موسم الحج، والذي تحصّلت “الشروق” على نسخة منه، يفرض الديوان الوطني للحج والعمرة على أصحاب الوكالات السياحية الراغبين في المشاركة، تقديم وثيقة تثبت التمتّع بخبرة في استقطاب السياح الأجانب والتكفل بسياح محليين، وممارسة المهنة لمدة 7 سنوات على الأقل، وهو ما لم يكن مفروضا من قبل، مع تقديم نسخة من رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار مصادق عليها تضاف إلى وثيقة إثبات عدد السياح المتكفل بهم بالنسبة للسياحة الداخلية وكذا عدد السياح الأجانب المستقطبين، صادرة عن مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة.

ويفرض دفتر الشروط أيضا توظيف الوكيل السياحي لخمسة مستخدمين دائمين على الأقل مصرح بهم قانونا، وأن لا يكون صاحب الوكالة أو مسير الشركة محل حكم قضائي نهائي أو مدان بأي تهمة، كما يكون حائزا على شهادة الاعتماد لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي “ايتا”.

وفيما يخص دراسة الملفات، تتولى لجنة انتقاء وترتيب ملفات وكالات السياحة والأسفار المشكّلة لهذا الغرض، عملية دراسة الملفات وفق المعايير مع تقييم أداء الوكالة في عملية الحج والعمرة، من خلال تحديد عدد المعتمرين المتكفل بهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وعدد المستخدمين الدائمين، ومعدل رقم الأعمال خلال سنوات 2017، 2018، 2019 ومعطيات أخرى.

وتتطلّب المشاركة في موسم حج 2023 من الوكيل السياحي التعاقد مع الشركات الناقلة الجوية والبحرية، وتوضيح عدد الفروع المفتوحة باسم الشركة، أما في حال عدم ثبوت صحة الوثيقة المقدمة، تتعرض الوكالة لسحب الترخيص وإحالة الملف إلى الوزارة المكلفة بالسياحة.

وفيما يخص الالتزامات المفروضة على وكالات السياحة والأسفار، يتحمل المتعاملون المرخصون المسؤولية الكاملة عن تنظيم الحج ويمنع عليهم اللجوء إلى الشراكة أو المناولة، وتلتزم وكالة السياحة المرخصة بتنظيم نشاط الحج بعدم استغلال الترخيص في التعاقد مع أي متعامل من دون موافقة مصالح الديوان، كما تتحمل وكالة السياحة والأسفار لوحدها الفارق المالي إذا تجاوز العرض المالي السعر المرجعي المحدد من طرف البعثة متعددة القطاعات.

وتلتزم الوكالات بخدمات الإسكان وفق المواصفات المحددة في دفتر الشروط في إسكان حجاج، “مع منح الأولوية للفنادق أو العمائر الموجودة على الشوارع الرئيسية”، في حين لا يتجاوز عدد الحجاج 5 أفراد في الغرفة الواحدة حتى وإن كانت جناحا، مع ضمان تذكرة سفر مؤكدة الحجز ذهابا وإيابا لكل حاج عبر رحلات جوية، والتأكد من قيام الحجاج بالفحوصات الطبية وكافة التطعيمات اللازمة قبل السفر، وإمكانية الحجز الالكتروني لتذاكر سفر الحجاج، وإسكان الحجاج إلكترونيا عبر بوابة الحج، وفي حال عدم تقديمها لأية خدمات إضافية تلتزم بالتكلفة الرسمية المعلن عنها، في حين أن أي زيادة يجب تبريرها في عقد السفر.

وتلتزم الوكالة بتقديم قائمة المرشدين الدينيين والمرافقين والتي تتضمن مؤهلاتهم ممضاة ومختومة، مع الحصول على موافقة وزارة الشؤون الدينية في اختيار المرشد، وتلتزم وكالة السياحة المرخصة بإبرام “عقد سفر” مع الحاج المسجل لديها يتضمّن بالتفصيل الخدمات المتفق عليها، خاصة إذا كانت مميزة.

وفي حال عدم تمكن الوكالة من استقطاب الحصة الممنوحة لها من صيغتي الحج المميز، لا يمنح لها حق تنظيم الحج المذكور لمدة 3 سنوات، كما تلتزم الوكالة الراغبة في تنظيم الحج المميز بتعبئة الحصص المرغوب في تنظيمها، واستيفاء التكاليف المالية المعنية بهذه الصيغة، ويمنع التنازل عن الحصة أو جزء منها لأي طرف، وفي حال حصول الوكالة على إنذارين أو أكثر، تتعرض إلى خصم من النقاط من إجمالي التقييم.