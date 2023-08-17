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السعودية تُنفذ حكم الإعدام بحق أمريكي ارتكب جريمة بشعة

الشروق أونلاين
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السعودية تُنفذ حكم الإعدام بحق أمريكي ارتكب جريمة بشعة

نفذت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، حُكم الإعدام بحق رجل يحمل الجنسية الأميركية بعدما أدانته بتعذيب وقتل والده المصري.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية أن الجاني بيشوي شريف ناجي نصيف (أميركي الجنسية) أقدم على قتل والده (مصري الجنسية)، وذلك بضربه بقبضة يده على وجهه عدة مرات ضرباً عنيفاً وخنقه بيديه حتى فارق الحياة، ثم التمثيل به بعد قتله.

وأوضحت الداخلية أن الجهات الأمنية قبضت على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

ونُفّذت عقوبة الإعدام بحقّ القاتل في منطقة الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” التي لم تقدم تفاصيل عن كيفية تنفيذ الحكم.

وبحسب “واس” فإنّ المحكمة أدانت نصيف الذي لم يُذكر عمره، بضرب وخنق والده المصري حتى الموت والتمثيل بجثته، وبتعاطي مخدّرات والشروع في قتل شخص آخر.

واحتلت السعودية حسب منظمة العفو الدولية، العام الماضي المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لحكم الإعدام في العالم.

ونفذت المملكة أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة “ريبريف” والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان، نُشر مطلع العام الجاري.

ومنذ بداية العام الجاري، أعدمت السلطات في المملكة 91 شخصاً، بينهم 19 أجنبياً.

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