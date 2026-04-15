السعودية: غرامات وترحيل ومنع طيلة 10 سنوات لمخالفي أنظمة الحج

كشفت وزارة الداخلية السعودية، عن فرض عقوبات على مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، أو من يُسهل لهم ذلك، استعدادًا لموسم حج 1447 هـ.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الغرامات المالية تتراوح بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم منع من الدخول إلى المملكة يصل إلى 10 سنوات.

غرامة تفوق 5 آلاف دولار لحج بلا تصريح

وبحسب بيان للوزارة، تفرض غرامة 5.3 ألف دولار على كل من يُضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، وحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، خلال الفترة بين 18 أفريل الحالي حتى نهاية 31 ماي المقبل.

وأقرّت الداخلية السعودية غرامة مالية تصل إلى 26.6 ألف دولار على كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة المحددة، وتتعدد بتعدد الأشخاص.

أزيد من 26 ألف دولار غرامة لمن ينقل حاجا لا يملك تصريح

كما تفرض غرامة بـ26.6 ألف دولار على كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم، وتتعدد بتعدد الأشخاص.

منع من دخول السعودية 10 سنوات للمخالفين

كما أفادت الوزارة أن العقوبات المفروضة على مخالفي التعليمات تقضي بترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلادهم، ومنعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات.

وأكدت الوزارة أنه يحق لمن يصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات المالية، التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه.