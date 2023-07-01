السعودية: فريق جراحي ينقذ حياة حاج جزائري من انفجار المرارة
تمكن فريق جراحي من مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة من إنقاذ حياة حاج جزائري في العقد السادس من العمر بعد تعرضه لانفجار في المرارة نتيجة التهابات حادة.
ونقلت وسائل إعلام سعودية عن وزارة الصحة أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى هو يعاني من آلام حادة في البطن من الناحية العلوية اليمنى ومستمرة منذ ثلاثة أيام، مع ارتفاع بدرجة حرارته ومعاناته من الغثيان، وبعد إجراء التحاليل والأشعة اللازمة والفحص السريري تبين وجود انفجار بالمرارة مع تجمع صديدي داخل البطن.
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انقاذ حياة حاج من انفجار المرارة
بـ #مستشفى_الملك_فيصل_بمكة #بسلام_امنين#حج_1444 pic.twitter.com/hZvJNDqwuJ
— مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة (@MohKfh) June 29, 2023
وأضافت الوزارة أنه تم على الفور استدعاء فريق الجراحة وإحالة المريض إلى غرفة العمليات لاستئصال المرارة بالمنظار، ونظراً لوجود التصاقات شديدة وغرغرينا في جدار المرارة استدعى تحويل العملية إلى الشق الجراحي وتم خلالها استئصال المرارة في عملية استمرت أربع ساعات، ومن ثم جرى متابعة الحالة بقسم الجراحة ومازال المريض تحت الرعاية الطبية.