-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة وموجة حر عبر 14 ولاية
الجزائر

السعودية: فريق جراحي ينقذ حياة حاج جزائري من انفجار المرارة

الشروق أونلاين
  • 35
  • 0
السعودية: فريق جراحي ينقذ حياة حاج جزائري من انفجار المرارة

تمكن فريق جراحي من مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة من إنقاذ حياة حاج جزائري في العقد السادس من العمر بعد تعرضه لانفجار في المرارة نتيجة التهابات حادة.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن وزارة الصحة أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى هو يعاني من آلام حادة في البطن من الناحية العلوية اليمنى ومستمرة منذ ثلاثة أيام، مع ارتفاع بدرجة حرارته ومعاناته من الغثيان، وبعد إجراء التحاليل والأشعة اللازمة والفحص السريري تبين وجود انفجار بالمرارة مع تجمع صديدي داخل البطن.

وأضافت الوزارة أنه تم على الفور استدعاء فريق الجراحة وإحالة المريض إلى غرفة العمليات لاستئصال المرارة بالمنظار، ونظراً لوجود التصاقات شديدة وغرغرينا في جدار المرارة استدعى تحويل العملية إلى الشق الجراحي وتم خلالها استئصال المرارة في عملية استمرت أربع ساعات، ومن ثم جرى متابعة الحالة بقسم الجراحة ومازال المريض تحت الرعاية الطبية.

مقالات ذات صلة
كل شيئ عن كيفية الاستفادة من المنحة الاستثنائية لصيادي تيبازة

كل شيئ عن كيفية الاستفادة من المنحة الاستثنائية لصيادي تيبازة

الدرك الوطني: استحداث 27 فرقة لمواجهة جنوح الأحداث وحماية الأطفال

الدرك الوطني: استحداث 27 فرقة لمواجهة جنوح الأحداث وحماية الأطفال

مقتل أب لثلاثة أطفال بالرصاص في سكيكدة

مقتل أب لثلاثة أطفال بالرصاص في سكيكدة

بالصور.. إخماد حريق غابة السبكتور بسيدي بلعباس نهائيا  

بالصور.. إخماد حريق غابة السبكتور بسيدي بلعباس نهائيا  

ميترو الجزائر: برنامج جديد للرحلات ابتداء من السبت

ميترو الجزائر: برنامج جديد للرحلات ابتداء من السبت

الخارجية: الجزائر تتابع تطورات قضية مقتل الشاب “نائل” في فرنسا باهتمام بالغ

الخارجية: الجزائر تتابع تطورات قضية مقتل الشاب “نائل” في فرنسا باهتمام بالغ

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد