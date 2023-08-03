السعودية والكويت تجدّد دعوتها لإيران إلى ترسيم الحدود البحرية

جدّدت السعودية والكويت دعوتها لإيران، إلى التفاوض حول حدودها البحرية، مؤكدة تمسّكها بملكية حقل الدرة البحري الغني بالغاز.

وجاء في بيان مشترك بين خارجيتي البلدين أن “السعودية والكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بينهما فقط”.

ودعا البلدان إيران “للتفاوض حول الحدّ الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت، كطرف تفاوضي واحد، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.

وفي 3 جويلية، دعا مسؤول في الخارجية الكويتية السلطات في إيران إلى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لتمكين بلاده مما اعتبره “حقوقها” في استغلال حقل للغاز.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في الكويت عن المسؤول الذي لم تذكره هويته قوله إن “المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت”.

وأضاف المسؤول الكويتي أن “الثروات الطبيعية في المنطقة المذكورة، مشتركة بين الكويت والسعودية، ولهما وحدهما حقوق خالصة فيها”، على حدّ تعبيره.

قبل أن يتابع قائلا:”تجدد الكويت دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني”.

واكتشف حقل الدرة البحري للغاز في مياه الخليج عام 1967، ويعتقد أنه سيوفر نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، لكل من الكويت والسعودية.