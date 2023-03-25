بعد السعودية.. دولة خليجية ثانية تتجّه للصلح مع إيران

أجرى وفد من وزارة الخارجية الإيرانية زيارة إلى مملكة البحرين، تحضيرا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية يوم السبت.

وقالت سبوتنيك إن مصادر بحرينية وصفتها بالمطّلعة، أكدت أن وفدا من الخارجية الإيرانية زار مبنى سفارة البلاد في العاصمة البحرينية المنامة.

ووفق هذه المصادر، فإنه “من المقرر بدء جلسات حوار وتبادل للزيارات بين البلدين، مباشرة بعد زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للمملكة العربية السعودية”.

وقد تلقى الرئيس الإيراني دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لزيارة المملكة، بعد اتفاق بين طهران والرياض على إعادة تبادل السفراء، برعاية صينية.

وكانت البحرين بين الدول التي قطعت علاقاتها مع إيران، تضامنا مع السعودية، عقب حادثة الاعتداء على سفارة هذه الأخيرة في طهران عام 2016.