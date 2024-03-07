السفير الجزائري الجديد في بريطانيا يسلّم أوراق اعتماده للملك

مرتديا البرنوس التقليدي

قدّم السفير الجزائري الجديد لدى بريطانيا نور الدين يزيد يوم الأربعاء، أوراق اعتماده للملك تشارلز الثالث.

وسلّم السفير نور الدين يزيد أوراق اعتماده للملك، وهو يرتدي البرنوس التقليدي الجزائري، حسب ما تظهره صورة نشرها الحساب الرسمي للعائلة الملكية في فيسبوك.

وقالت سفيرة المملكة المتحدة في الجزائر بهذه المناسبة، إنها “تهنئ السفير نور الدين يزيد بمناسبة تقديم أوراق اعتماده للملك. وتتطلع إلى مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين”ّ.

وفي أوت الماضي، وافقت الحكومة البريطانية على تعيين نور الدين يزيد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.