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الجزائر
مرتديا البرنوس التقليدي

السفير الجزائري الجديد في بريطانيا يسلّم أوراق اعتماده للملك

الشروق أونلاين
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السفير الجزائري الجديد في بريطانيا يسلّم أوراق اعتماده للملك
ح.م
السفير الجزائري يسلّم أوراق اعتماده

قدّم السفير الجزائري الجديد لدى بريطانيا نور الدين يزيد يوم الأربعاء، أوراق اعتماده للملك تشارلز الثالث.

وسلّم السفير نور الدين يزيد أوراق اعتماده للملك، وهو يرتدي البرنوس التقليدي الجزائري، حسب ما تظهره صورة نشرها الحساب الرسمي للعائلة الملكية في فيسبوك.

وقالت سفيرة المملكة المتحدة في الجزائر بهذه المناسبة، إنها “تهنئ السفير نور الدين يزيد بمناسبة تقديم أوراق اعتماده للملك. وتتطلع إلى مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين”ّ.

وفي أوت الماضي، وافقت الحكومة البريطانية على تعيين نور الدين يزيد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

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