السكن الترقوي العمومي.. شقق 4 و5 غرف في الولايات الجديدة

سيتم فتح الموقع الإلكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية (إنبي) هذا الأربعاء، أمام الراغبين بالتسجيل للحصول على سكنات جديدة في صيغة الترقوي العمومي (LPP)، بـ7 ولايات جديدة.

وتتوزع مواقع سكنات “LPP” التي سيتم عرضها للاكتتاب على الموقع الإلكتروني، ابتداء من الأربعاء عند الثانية 14:00 زوالا، على ولايات:

المغير،

اولاد جلال،

برج باجي مختار،

عين قزام،

تيميمون،

المنيعة،

عين صالح.

وتشمل هذه المواقع شققا من 4 بمساحة 100 متر مربع، وأخرى من 5 غرف بمساحة 120 متر مربع. ولم تذكر المؤسسة في بيانها تفاصيل أخرى بخصوص أسعار الشقق.

وتوجّه صيغة السكن الترقوي العمومي إلى المواطنين الذين تفوق مداخيلهم الشهرية 6 مرات الحدّ الوطني الأدنى للأجر المضمون لكلا الزوجين، أو 12 مليون سنتيم.