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الجزائر

بالصور.. هذه أسعار شقق الترقوي العمومي الجديدة في بعض الولايات

الشروق أونلاين
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بالصور.. هذه أسعار شقق الترقوي العمومي الجديدة في بعض الولايات
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شقق الترقوي العمومي في الجلفة

شرعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في نشر أسعار الشقق المعنية بعملية الاكتتاب في برنامج السكن الترقوي العمومي (LPP).

وكانت المؤسسة قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستفتح عملية الاكتتاب بداية من 5 ديسمبر، على مستوى 36 ولاية.

وتظهر الصور المنشورة على صفحة مؤسسة الترقية العقارية في فيسبوك، عددا من الشقق المعروضة للاكتتاب وفق صيغتي الترقوي العمومي (LPP)، أو الترقوي الحرّ (LPL).

وتتراوح أسعار شقة من 4 غرف بولاية الوادي بين 871 و974 مليون سنتيم. فيما تبلغ أسعار شقق 5 غرف 1 مليار و45 مليون سنتيم بنفس الولاية.

وترتفع هذه الأسعار إلى 922 مليون سنتيم بالنسبة لشقة من 4 غرف بولاية البويرة. و1 مليار و79 مليون سنتيم لشقة من 5 غرف في الأغواط.

إطلاق الاكتتاب لاقتناء سكنات LPP في 36 ولاية

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية مساء الخميس 1 ديسمبر في بيان، عن فتح عملية الاكتتاب لاقتناء سكنات الترقوي العمومي (LPP). في 36 ولاية، بداية من الإثنين 5 ديسمبر الجاري.

الولايات المعنية بالعملية هي:

وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، تلمسان، سعيدة، بشار، تيارت، تيسمسيلت، البيض، غليزان، برج بوعريريج، المسيلة، البويرة، بجاية، تيزي وزو، عنابة، باتنة، بسكرة، جيجل، ميلة، سكيكدة، سوق أهراس، قالمة، الطارف، تبسة، قسنطينة، سطيف، أدرار، الأغواط، الوادي، غرداية، عين الدفلى، الشلف، الجلفة، والمدية.

ويسمح للمواطنين الراغبين في اقتناء سكنات الترقوي العمومي، من الذين لا تتوفر فيهم شروط الاكتتاب، بالتسجيل عبر الموقع المخصّص للعملية، على أن يقوموا “بتسديد المبالغ المقابلة للسعر الجديد للتكلفة العقارية”، يوضح البيان.

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التعليقات
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  • Nabila nedjahi

    المزيد من التفاصيل لو سمحتو

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  • رقاد عبد الفهيم

    وفقكم الله

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