عرض شقق وفيلات بالعاصمة للبيع في صيغة الترقوي الحر وهذه أسعارها

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عن فتح باب التسجيل لاقتناء فيلات وشقق في صيغة الترقوي الحر المتواجدة بالجزائر العاصمة وهذا حسب المخزون المتوفر.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أنه سيتم فتح موقع الكتروني للراغبين في اقتناء فيلات بولاية الجزائر العاصمة وهذا حسب المخزون المتوفر والمتواجد بالموقع في 51 فيلا الرويبة.

وأشارت مؤسسة الترقية العقارية إلى أن التسجيل سيكون انطلاقا من يوم الإثنين 27 جوان على الساعة 10 صباحا عبر الموقع الالكتروني التالي: www.enpi.dz أو عبر الرابط: https://www.enpi-net.dz/LPL/

ويبدأ سعر الفيلا حسب المصدر ذاته من 256.00 663 43 دج إلى 560.00 563 59 دج وهذا حسب مساحة كل فيلا.

حيث تقدر المساحة المسكونة 254.20 متر مربع والمساحة النفعية من 51 متر مربع الى 132.50 متر مربع.

ونوهت المؤسسة إلى أن تسديد مبلغ السكن يكون دفعة واحدة ( المبلغ الكامل ) أو 50% من المبلغ الإجمالي كدفعة أولى و50 % كدفعة ثانية لمدة لا تتجاوز 30 يوم ما بين الدفعتين وهذا نظرا لجاهزية السكنات .

من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة ذاتها عن فتح التسجيلات لاقتناء السكنات في ذات الصيغة وهذا حسب المخزون المتوفر متواجد في حي 262 الصوريكال باب الزوار، مشيرة إلى أن التسجيل سيكون بداية من يوم الإثنين على الساعة 10 صباحا عبر الموقع الالكتروني www.enpi.dz أو عبر الرابط التالي مباشرة : https://www.enpi-net.dz/LPL/

ويشمل الموقع شقق ذات ثلاث غرف، أربع غرف وخمس غرف.

ويبدأ سعر الشقة F3 من 460.00 035 15دج الى 385.00 338 21 دج حسب المساحة.

شقة F4 يبدأ سعرها من 990.00 105 18دج الى 115.00 643 22 دج حسب المساحة.

شقة F5 .يبدأ سعرها من 245.00 378 22 دج الى 020.00 477 31 دج حسب المساحة

وأشا رالمصدر إلى أن تسديد مبلغ السكن يكون دفعة واحدة (المبلغ الكامل ) أو 50% من المبلغ الاجمالي كدفعة أولى و50 % كدفعة ثانية لمدة لا تتجاوز 30 يوم ما بين الدفعتين وهذا نظرا لجاهزية السكنات .

كلّ ما يجب أن تعرفه عن صيغة السكن الترقوي الحرّ LPL

وفي 23 مارس 2022، أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI)، عن فتح موقعها الإلكتروني أمام الراغبين في الترشّح لاقتناء سكنات في صيغة “الترقوي الحرّ” LPL، على مستوى ولاية الجزائر.

والسكن الترقوي الحرّ هي صيغة سكنية مشابهة لصيغة السكن الترقوي العمومي LPP. لكن مع فرق جوهري بين الصيغتين.

ويتمثل الفرق الأساسي بين LPL وLPP ببساطة في كون صيغة “الترقوي الحرّ” حُرّة. أي من دون شروط مسبقة. عكس ماهو الحال بالنسبة لصيغة “الترقوي العمومي”، التي يتطلب الاكتتاب فيها عدّة شروط.

فمن بين الشروط التي يجب توفّرها في الراغبين بالحصول على سكنات LPP، أن تتراوح مداخيل كلا الزوجين بين 12 مليون سنتيم، و60 مليون سنتيم شهريا.

بمعنى أنّ المواطنين الذين تقلّ مداخيلهم (بالنسبة لكلا الزوجين معا)، عن 12 مليون سنتيم شهريا، أو تزيد عن 60 مليون سنتيم شهريا، لا يحقّ لهم الحصول على هذا النوع من السكنات.

وقد تمّ إطلاق صيغة LPP في سنة 2014. بهدف تلبية حاجات المواطنين غير المؤهلين للحصول على السكن بصيغ أخرى، بسبب ارتفاع مداخيلهم عن المستوى المحدّد.

بالمقابل، يمكن لجميع المواطنين الراغبين في اقتناء سكنات ترقوية بأسعار مناسبة. من الذين لا تتوفّر فيهم الشروط المذكورة سابقا، أن يسجّلوا طلباتهم لاقتناء سكنات “الترقوي الحرّ” LPL.

ويشمل ذلك المواطنين الذين يمتلكون سكنات أو أراض صالحة للبناء. بينما تقتصر الاستفادة من برنامج “السكن الترقوي العمومي” LPP على الذين يثبتون عدم ملكيتهم لأيّ سكن خاص.

وبطبيعة الحال، لا يستفيد الراغبون في الحصول على سكن بصيغة “الترقوي الحرّ” LPL، من أيّ إعانة مالية من الدولة، مثل تلك التي يحصل عليها المستفيدون من سكنات LPP.

وتختلف أسعار السكن الترقوي الحرّ LPL، حسب مساحة الشقّة، وحسب الموقع كذلك. وهي تتراوح بين 610 ملايين سنتيم بالنسبة لشقّة F3 في عين الدفلى، و1.5 مليار سنتيم بالنسبة لشقّة F5 في تيبازة.

فتح التسجيلات لاقتناء السكنات بصيغة الترقوي العمومي والترقوي الحر

في 22 ماي 2022، أعلنت ENPI، عن إعادة فتح التسجيلات لاقتناء السكنات بصيغة الترقوي العمومي LPP، والترقوي الحرّ LPL، على مستوى ولاية بالجزائر.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أنّه سيتمّ إعادة فتح الموقع بولاية الجزائر، أمام المواطنين الراغبين في اقتناء سكنات الترقوي العمومي. وهذا حسب المخزون المتوفر.

ودعت المؤسسة جميع الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي LPP، إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

كما يمكن للمواطنين الذين لا تتوفّر لديهم شروط الحصول على سكنات LPP، التسجيل لاقتناء سكنات الترقوي الحر LPL، في حدود عدد السكنات المتوفرة، يوضح ذات البيان.