السماح باستيراد حافلات أقل من خمس سنوات قريبا

قصد تجديد الحظيرة الوطنية لمركبات المسافرين... سيعود:

كشف سعيد سعيود، وزير النقل، أن دائرته الوزارية بصدد إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات الترخيص للمتعاملين الناشطين في مجال نقل الأشخاص، باستيراد حافلات أقل من خمس سنوات، تطبيقا لأحكام المادة 112 من قانون المالية 2024، التي يرخص بموجبها لمتعاملي نقل الأشخاص باستيراد حافلات لنقل الأشخاص أقل من خمس سنوات.

وأشار الوزير، في رده على مساءلة برلمانية كتابية حول القطاع، أن دائرته الوزارية تبذل مجهودات هامة للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، لاسيما من حيث ضمان الأمن والسلامة المرورية وذلك من خلال تجديد الحظيرة وتدعيمها بالحافلات اللازمة، خاصة بعد انجاز أقطاب سكنية ومدن جديدة ومرافق عمومية هامة.

وأوضح سعيود في هذا الشأن أن دائرته الوزارية قد قامت منذ سنة 2023 إلى غاية اليوم، بعقد اجتماعات تنسيقية في إطار لجنة تفكير مشتركة بالتنسيق مع كل من وزارات المالية والصناعة والتجارة ومؤسسة تطوير صناعة السيارات ومجمع “فيروفيال” وذلك من أجل توفير المركبات اللازمة لتجديد حظيرة مركبات النقل العمومي عبر الطرقات والاستجابة لاحتياجات المتعاملين في المجال.

أما بخصوص آليات تمويل واضحة لتمكين الناقلين من اقتناء حافلات جديدة بشروط ميسرة أو تسهيلات ضريبية أو صيغ أخرى، فقد أوضح الوزير أن دائرته الوزارية قد تقدمت، في وقت سابق، بمقترحين ضمن خارطة الطريق المتبعة لتجديد حظيرة مركبات النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات وهي قيد الدارسة.

وقال سعيود إن دائرته الوزارية تولي أهمية بالغة لضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال وسائل النقل وذلك من خلال تشجيع استيراد المركبات الهجينة والكهربائية، كونها مركبات صديقة للبيئة، لاسيما بعد البدء في انجاز محطات شحن السيارات الكهربائية في بعض الولايات مع ضرورة تحسين فئة السائقين للتوجه في هذا المسار.