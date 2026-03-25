السنغال بطلة ولن نتركها وحيدة في “التاس”

وزير جنوب إفريقيا يشعل أزمة نهائي "الكان":

أكد وزير الرياضة في جنوب إفريقيا، غايتون ماكنزي، دعمه ملف الاتحاد السنغالي لكرة القدم في توجهه إلى المحكمة الدولية الرياضية “التاس”. ويأتي تصريح ماكنزي عقب قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الذي قضى باعتبار منتخب السنغال خاسراً في النهائي أمام المغرب بنتيجة (0ـ3)، ومنح اللقب إلى “أسود الأطلس”.

ونقلت قناة “تي. في.5 ” الفرنسية، تصريحات ماكنزي التي قال فيها: “السنغال هي بطلة إفريقيا، لأن المباريات تُحسم على الميدان وليس في المكاتب”. كما أكد أنه سيُسخّر أفضل المحامين لدعم السنغال في ملف التقاضي لدى “كاس”.

وبحسب القناة الفرنسية، فإن وزير الرياضة في جنوب إفريقيا كان قد عبّر في وقت سابق عن غضبه من قرار الاتحاد المغربي لكرة القدم، في إشارة إلى مواقف سابقة مرتبطة بتأجيل كأس أمم إفريقيا للسيدات، ما يعكس توتراً متزايداً تجاه بعض خيارات “الكاف”. وتُعدّ تصريحات ماكنزي سابقة لافتة، إذ نادراً ما يُعلن مسؤول حكومي بهذا المستوى موقفاً صريحاً في نزاع كروي بين اتحادين وطنيين، خاصة في قضية بهذا الحجم.

وأثار إعلان الاتحاد الإفريقي عن سحب كأس إفريقيا من السنغال ردود أفعال كبيرة على الساحة الدولية في الأيام الماضية. وقد أعلن الاتحاد السنغالي أنه سيطعن لدى “كاس” في قرار لجنة الاستئناف. وترك عدد من لاعبي السنغال أرضية الميدان لفترة طويلة بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في النهائي الذي احتضنته العاصمة المغربية الرباط، قبل أن يعودوا عن قرارهم، وفي تلك اللحظة، أهدر نجم ريال مدريد إبراهيم دياز ركلة الجزاء، ليتجه الفريقان إلى شوطين إضافيين صبّا في مصلحة “أسود التيرانغا” في نهاية المطاف.