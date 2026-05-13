السنغال تُحضّر ملف الترشح لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2032

يستعد الاتحاد السنغالي لكرة القدم للتقدم بطلب استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2032.

وأكدت وزيرة الشباب والرياضة السنغالية، خدي ديين جاي، خلال جلسة أمام النواب، لمناقشة مشروع قانون الرياضة، أن السنغال تعمل بالفعل على إعداد ملف ترشح رسمي.

وقالت الوزيرة إن السنغال تحضّر بالفعل ملف ترشحها من أجل استضافة كأس أمم أفريقيا 2032.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر قليلة من تراجع السنغال عن الترشح لاستضافة نسخة 2029.

وفشلت السنغال في الحصول على تنظيم “الكان” في أكثر من مرة خلال الأعوام القليلة الماضية، وتحلم باستضافة العُرس الكروي الإفريقي لأول مرة منذ 1992.

وتمثل أزمة الملاعب أكبر مشكل للسنغال، حيث يعد ملعب عبد الله واد في ديامنيديو الوحيد الذي يستوفي بالكامل معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

“فيفا” يكشف عن لجنة الدراسات الفنية لمونديال 2026

