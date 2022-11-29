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رياضة

السنيغال تُواجه هذا المنتخب في ثمن نهائي المونديال

علي بهلولي
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السنيغال تُواجه هذا المنتخب في ثمن نهائي المونديال
ح.م
منتخب السنيغال لِثاني مرّة في ثمن نهائي كأس العالم، بعد نسخة 2002.

تشكّل سهرةَ الثلاثاء جزءٌ من لائحة مقابلات الدور ثمن النهائي لِمنافسة كأس العالم، نسخة قطر 2022.

جاء ذلك بعد إجراء الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في الفوجَين الأول والثاني.

وبعد تأهّل منتخبَي هولندا والسنيغال عن المجموعة الأولى، التحق بهما فريقا إنجلترا والولايات المتّحدة الأمريكية من الفوج الثاني.

وفاز منتخب إنجلترا على جاره بلاد الغال بِنتيجة ثقيلة (3-0)، وانتصرت أمريكا على الفريق الإيراني بِحصّة (1-0).

وتصدّرت إنجلترا جدول ترتيب المجموعة الثانية بِرصيد 7 نقاط، وحلّت أمريكا ثانية بعد أن حازت 5 نقاط، وشغلت إيران المركز الثالث بـ 3 نقاط، وتذيّلت بلاد الغال اللائحة بِنقطة واحدة.

وهكذا ستلعب هولندا مع منتخب أمريكا مساء السبت المقبل، وتتبارى إنجلترا مع فريق السنيغال خلال سهرة اليوم الموالي، في أولى مواجهات ثمن نهائي المونديال. على أن تتشكّل لاحقا “فسيفساء” المقابلات الستّ المتبقّية.

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