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رياضة
سيلعب بنسبة كبيرة في النصف الثاني من سبتمبر

السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة بالسعودية

ع. ع
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السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة بالسعودية

كشفت تقارير صحفية عن موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية لأول مرة.

وحسب ما نشرته قناة “أون تايم سبورتس”، فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، استقر على إقامة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة في السعودية، في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

وكان من المفترض أن يتم إقامة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة، أوت المقبل قبل أن يتم تأجيله من قبل كاف. وتوج النادي الأهلي، بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، خلال الموسم الماضي، بينما نال اتحاد العاصمة لقب الكنفدرالية لأول مرة في تاريخه. وسيقام السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، لأول مرة خلال الفترة المقبلة، ضمن الاتفاقية التي وقعها الاتحاد الإفريقي مؤخرا مع وزارة الرياضة السعودية.

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