تأجيل السوبر الإفريقي بين الاتحاد والأهلي إلى الفاتح من سبتمبر

نظام جديد لكأس الكاف بإلغاء الدور التمهيدي الثاني الإضافي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إقامة مواجهة كأس السوبر الإفريقي، فى الأول من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بدون تحديد البلد المستضيف للبطولة. واتخذت اللجنة التنفيذية فى الكاف خلال اجتماعها أول أمس فى الرباط بالمغرب، قرارا بإقامة مواجهة السوبر بين الأهلى بطل دوري أبطال إفريقيا ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري، فى الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت فى وقت سابق إلى نية الكاف تأجيل موعد مباراة السوبر الإفريقي، بعد أن كان محددا له أحد أيام 11 و12 و13 من شهر أوت المقبل. وتوج الأهلى بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة الحادية عشر فى تاريخه، على حساب فريق الوداد المغربي، بنتيجة 3 – 2 فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وحصد اتحاد العاصمة الجزائري، لقب الكنفدرالية، على حساب فريق يانج أفريكانز التنزاني.

من جهة أخرى أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن تغيير نظام بطولة كأس الكنفدرالية الإفريقية التي فاز بها اتحاد العاصمة، بدايةً من النسخة المقبلة لموسم 2023-2024. واتخذ “كاف” قرارا رسميًّا جديدا بشأن تغيير نظام البطولة، حيث ألغى الدور التمهيدي الثاني الإضافي من بطولة كأس الكنفدرالية. وكان هذا الدور يجمع بين الفرق الـ16 المتأهلة من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكنفدرالية، والفرق الـ16 التي تخرج من الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب. وبذلك لن تشارك الفرق الخاسرة من دوري أبطال إفريقيا في كأس الكنفدرالية وسيتم إقصاؤها نهائيًّا من المنافسات. في الوقت الذي تتأهل فيه الأندية الـ16 الفائزة بالدور التمهيدي الثاني مباشرةً إلى مرحلة المجموعات.

ويشارك من الجزائرفي النسخة المقبلة من كأس الكنفدرالية فريقا أولمبي الشلف المتوج بكأس الجزائر واتحاد العاصمة الفائز بكأس الكاف في نسخته الأخيرة، فيما يشارك شباب بلوزداد وبنسبة كبيرة شباب قسنطينة في دوري أبطال أفريقيا.

كما كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تميمة بطولة كأس أمم إفريقيا “كوت ديفوار 2023″، في مقطع فيديو نُشر على حسابات الاتحاد الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الاتحاد عبر حسابه على موقع “تويتر”: “مضيف بطولة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 جاهز، قابلوا “أكوابا”؛ التميمة التي ستقدرون شخصيتها والأهم من ذلك كله، كرم ضيافتها”. ويأتي تصميم التميمة وسفير البطولة الأول على شكل فيل كارتوني يرتدي قميص وشورت المنتخب الإيفواري، ويدعو للوحدة والتكاتف والطاقة. جدير بالذكر أن البطولة ستنطلق في جانفي 2024 بدلًا من جوان الحالي؛ بسبب مخاوف من تأثيرات الطقس خلال فصل الصيف في البلد الإفريقي. يذكر أن منتخبات الجزائر وتونس والمغرب ومصر قد ضمنت تأهلها رسميًا إلى النهائيات المرتقبة في كوت ديفوار غرب القارة السمراء.