الكاف تهمش الفرق الجزائرية من بطولة “السوبرليغ” الإفريقي

اختارت 8 فرق من مختلف مناطق القارة

ستغيب الفرق الجزائرية عن أول نسخة من بطولة السوبر ليغ الإفريقي، وهي المنافسة التي سيتم إطلاقها في قارة إفريقيا بداية من شهر أكتوبر من العام الجاري برعاية مشتركة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والاتحاد الإفريقي للكرة، كاف، والتي ستكون مكافآتها الأعلى بين كل المنافسات التي تنظمها الكاف، رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وكشف التطبيق الرسمي لنادي الترجي الرياضي التونسي عن الفرق التي اختارتها الفيفا والكاف للمشاركة في أول طبعة من السوبر ليغ الإفريقي، والتي تضمنت ثمانية فرق من مختلف مناطق القارة السمراء وهي الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي وماميلودا صن داونز الجنوب إفريقي وسيمبا التنزاني وحوريا كوناكري الغيني وبيترو أتلتيكو الأنغولي وتي بي مازمبي الكونغولي.

وهمشت الفيفا والكاف الفرق الجزائرية في هذه المنافسة، حيث لم تختر أي فريق جزائري للمشاركة في الطبعة الأولى من السوبر ليغ الإفريقي، ولم تراع تألق الفرق الجزائرية خلال الطبعات الماضية من رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف، على غرار وفاق سطيف الذي فاز بالتشامبينس ليغ قبل سنوات وشبيبة القبائل التي لديها عدة تتويجات قارية، كما نشطت نهائي كأس الكاف قبل سنتين وهي تقدم وجها مشرف في رابطة أبطال إفريقيا، فضلا عن شباب بلوزداد الذي يعد أحد أقوى الفرق في القارة في السنوات الأخيرة وهو مرشح للفوز بالنسخة الحالية لرابطة أبطال إفريقيا دون نسيان التاريخ الناصع لهذه الفرق على المستوى المحلي .

إضافة إلى ذلك، فإن هيئتي الرئيسين أنفانتينو وموتسيبي ربما لم تأخذ في الحسبان التطور الذي أحرزته الجزائر من ناحية المرافق بعد تدشينها لملاعب عالمية، شرفت قارة إفريقيا أمام أعين العالم الذي تابع بطولة الشان، التي استضافتها الجزائر مؤخرا، فضلا عن الهياكل الفندقية وشبكة المواصلات والاتصالات المتطورة التي تضاهي أو تفوق إمكانات بعض البلدان الأوروبية.

وفي سياق متصل، كشف المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا صاحب الخبرة الكبيرة في تدريب منتخبات إفريقيا في حصة كنال فوت بلو ،عن المعايير التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وارتكز في ذلك على الجغرافيا والتاريخ عند تحديده لهوية الفرق الـ8 التي ستشارك في بطولة السوبر ليغ الأفريقي.

المدرب الأسبق لمنتخب الكاميرون أكد أن حرص “الكاف” على جعل جميع المناطق الجغرافية للقارة ممثلة في هذه المسابقة دفعها لاختيار أندية مثل سيمبا التنزاني وحوريا الغيني وبيترو أتلتيكو الأنغولي.

كما أن التاريخ الناصع والتواجد الدائم في الأدوار المتقدم جعله يختار أيضا الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي، فضلا على مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقي للتواجد ضمن النسخة الأولى من البطولة الجديدة.

للإشارة، ستدور المسابقة بنظام خروج المغلوب، وسيقع التعرف على المباريات الأربع الأولى، بعد إجراء عملية القرعة التي يحتضنها مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تاريخ لاحق. وسيقع تقسيم الفرق الثمانية على وعاءين يحتوي كل منهما على أربعة فرق، وسيقع اختيار فريق من الوعاء الأول لمواجهة فريق من الوعاء الثاني. وستدور جميع مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بنظام الذهاب والإياب.