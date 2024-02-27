السويسري فلاديمير بيتكوفيتش لخلافة بلماضي لتدريب الخضر

مدرب نيجيريا بسيرو أعطى هو أيضا موافقته المبدئية

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، توصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب البوسني ـ السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، لتولي تدريب منتخب الجزائر خلفا للمدرب السابق جمال بلماضي.

ومن المنتظر أن يعلن الإتحاد الجزائري في الساعات القليلة القادمة عن التعاقد مع فلاديمير بيتكوفيتش بعقد يمتد إلى سنة 2026، وسيكون المدرب الجديد لمحاربي الصحراء مطالبًا بتحقيق بعض الأهداف الرئيسية في مهمته الجديدة، حيث يتعين عليه الوصول إلى دور متقدم في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، ويحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستنظم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك سنة 2026.

وستكون تجربة بيتكوفيتش مع المنتخب الجزائري الأولى له في القارة السمراء، حيث سبق له تدريب المنتخب السويسري في الفترة ما بين 2014 و2021، كما أشرف على تدريب نادي لاتسيو الإيطالي بين عامي 2012 و2014، ودرب أندية لوجانو وسيون ويونج بويز في سويسرا، بالإضافة إلى نادي بوردو الفرنسي الذي كان آخر محطة تدريبية له، لكنه بالمقابل لم يسبق له الإشراف على أي فريق أو منتخب في إفريقيا.

وفي سياق آخر، قالت مصادر متطابقة للشروق أن مدرب نيجيريا السابق جوزيه بيسيرو يكون هو أيضا قد وافق على العرض المقدم له من طرف الإتحاد الجزائري لتدريب المنتخب الوطني، رغم أنه ما زال يعتبر خيارا ثانيا في خطط الهيكل المشرف على الكرة الجزائرية، علما وأن المدرب صاحب الـ61 عاما كان طالب في وقت سابق بمنحه مهلة قبل حسم موقفه من مسألة تدريب بطل إفريقيا في مناسبتين لأسباب شخصية.

ويملك المدرب البرتغالي خبرة كبيرة في كرة القدم العالمية، حيث سبق له أن شغل منصب المدرب المساعد في ريال مدريد الإسباني، بجانب تدريبه سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وباناثينايكوس اليوناني، وبورتو البرتغالي، وأيضا منتخبات فنزويلا والسعودية ونيجيريا.

مهما يكن، فإن الأمر المؤكد أن المدرب الجديد سيكون حاضرا في الدورة الكروية المقررة شهر مارس القادم والتي يشرف عليها الفيفا والتي ستقام بالجزائر بمشاركة منتخبات أندروا وبوليفيا وجنوب إفريقيا إضافة إلى المنتخب الجزائري.