السيسي: اتصالات مصرية مكثفة لاحتواء التصعيد في غزة

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت، أن بلاده تقوم باتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء التصعيد في غزة.

وحذر السيسي في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، من “خطورة انزلاق الوضع في غزة لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي إن “الاتصال تناول التشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة”.

“حيث أعرب الرئيسان عن القلق البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث. مع التشديد على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف”، يقول المتحدث.