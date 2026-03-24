الشراكة الجزائرية–النيجرية تتجه نحو تكامل استراتيجي في الساحل والصحراء

تجسيد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء ضمن أولوياتها

أكد أستاذ العلوم الاقتصادية أحمد الحيدوسي، الثلاثاء، أن الشراكة بين الجزائر والنيجر تشهد انتقالاً نوعياً نحو مستوى استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي، مدعوماً بإرادة سياسية قوية لدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره النيجري عبد الرحمن تياني، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء، وذلك على خلفية اجتماع اللجنة المشتركة العليا الذي عُقد الاثنين في نيامي.

وأوضح الحيدوسي خلال استضافته ضمن برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الأولى للإذاعة الجزائرية أن هذا الاجتماع يشكل محطة تنفيذية مهمة لتجسيد مخرجات زيارة الرئيس النيجري إلى الجزائر يومي 15 و16 فيفري 2026، حيث يهدف إلى دفع التعاون الثنائي نحو مستويات أعمق تشمل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب تطوير المبادلات التجارية بين البلدين.

وأضاف أن هذا التوجه يرتكز على إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى، في مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، باعتباره أحد أهم محاور التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى تنشيط التجارة البينية وتعزيز الاندماج الإفريقي وفق مقاربة تنموية تستند إلى الإرادة الإفريقية في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأشار الحيدوسي إلى أن العلاقات الجزائرية–النيجرية دخلت مرحلة جديدة تتجاوز التعاون التقليدي بين دولتين جارتين، لتتحول إلى شراكة قائمة على رؤية بعيدة المدى تجمع بين التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة، بما يعزز فرص بناء نموذج للتكامل الإقليمي.

وفي هذا السياق، أبرز أن الجزائر تعمل على تعزيز دورها كفاعل محوري في منظومة الاستقرار الإقليمي بالساحل والصحراء، من خلال الانتقال من دور الدعم إلى شراكة مباشرة في تنفيذ المشاريع التنموية والأمنية المشتركة.

أما على الصعيد الاقتصادي، فأكد أن الاجتماع يندرج ضمن متابعة الاتفاقات المبرمة خلال قمة فيفري الماضية، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز الذي يربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر وصولاً إلى الأسواق الأوروبية.

كما أشار إلى تسجيل تحركات ميدانية في إطار المشروع، من بينها زيارة وفد من مجمع سوناطراك إلى النيجر خلال شهر رمضان لإجراء دراسات تقنية، إضافة إلى زيارة خبراء من شركة سونلغاز لدراسة استكمال مشروع محطة الكهرباء في نيامي.

وختم الحيدوسي بالتأكيد على أن التعاون بين البلدين يشمل مشاريع هيكلية واسعة، على غرار أنبوب الغاز، والربط الكهربائي، وشبكات الألياف البصرية، معتبراً أن هذه المشاريع تعكس ارتباط التنمية بالأمن والاستقرار في المنطقة، وتشكل أساساً لشراكة إقليمية واعدة.