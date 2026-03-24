الشرطة الفرنسية تداهم بنك روتشيلد

FABRICE COFFRINI / AFP
أمام مدخل مقر بنك روتشيلد في باريس، 2016.

قامت الشرطة الفرنسية بتفتيش المقر الرئيس لبنك إدموند دي روتشيلد في باريس للتفتيش يوم الجمعة الماضي، وذلك في إطار تحقيقٍ في قضايا فسادٍ طالت مسؤولين حكوميين فرنسيين، استهدفت الدبلوماسي الفرنسي فابريس إيدان، المتورط في فضيحة إبستين، وفقا لما كشفته وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء 24 مارس.

وجرى التفتيش بحضور أريان دي روتشيلد، الرئيسة التنفيذية للبنك، والتي ذكر اسمها أيضا في مراسلات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية.

وكان فابريس إيدان، المتورط في فضيحة إبستين عندما كان مندوبا لفرنسا في الأمم المتحدة، قد عمل في بنك روتشيلد بين 2014 و2016، قبل انضمامه إلى مجموعة “إنجي للطاقة”، التي فصلته يوم 16 مارس عقب ورود اسمه عديد المرات في الوثائق التي كشفت عنها وزارة العدل الامريكية حول قضية إبستين.

وتم ذكر اسم الدبلوماسي الفرنسي فابريس إيدان عدة مرات لتسريبه معلومات دبلوماسية إلى جيفري إبستين، ولتقديمه خدمات له بين عامي 2010 و2017، أي بعد إدانة إبستين في قضايا جنسية من طرف القضاء الأمريكي وقضائه 13 شهرا في السجن قبل إطلاق سراحه في 22 جويلية 2009.

 

