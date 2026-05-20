الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكمياوية تفتح باب التوظيف

أعلنت الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكمياوية “Holding ACS“، اليوم الأربعاء، عن إطلاق حملة توظيف جديدة على مستوى فرعها GPI، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز فرق العمل ومواكبة مشاريعها التنموية المتنامية.

وتسعى الشركة القابضة من خلال هذه المبادرة إلى استقطاب كفاءات طموحة للالتحاق بفريق عمل يوصف بالديناميكي والمبتكر، بما ينسجم مع توجهاتها في تطوير الأداء ودعم مختلف أنشطتها الصناعية والتقنية.

ودعت الشركة المهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل المناصب المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، حيث تم نشر كافة المعلومات المتعلقة بفرص التوظيف والشروط المطلوبة.