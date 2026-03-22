“الشروق” تكرم حفظة القرآن وأئمة التراويح بتاغزوت في البويرة

سنة حميدة دأب عليها المجمع للعام 18 على التوالي

يواصل مجمع “الشروق”، وللعام 18 على التوالي، تكريم حفظة القرآن ومعلميهم وكذا أئمة التراويح ببلدية تاغزوت شرق البويرة، وذلك بهدف تحفيز الناشئة على حفظ القرآن وختمه، وهي السنة الحميدة التى سنها فقيد مجمع الشروق، الراحل علي فضيل، عليه رحمة الله، وواصل فيها المدير الحالي للمجمع، الحاج رشيد فضيل.

واحتضن مسجد أبي بكر الصديق بقرية تسالة پلدية تاغزوت الحفل التكريمي ليلة 29 من شهر رمضان المبارك لهذه السنة، وكان ذلك بحضور الحفظة وعائلاتهم وكذا رئيس المجلس الشعبي الولائي بوستة كمال ورئيس بلدية تاغزوت زينافي محمد، إضافة إلى مجموعة من نواب المجلسين وبحضور مدير الثقافة لولاية البويرة ومجموعة من مسؤولي الإدارات المختلفة، وكذا رؤساء الجمعيات وجمع غفير من سكان بلدية تاغزوت، حيث افتتح الحفل الشيخ بوعزيز عبد الحميد ودعا للراحل علي فوضيل في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بالرحمة والمغفرة

وقبل الشروع في توزيع الجوائز على الناجحين قدم الشيخ بوعزيز مجموعة من الحفظة لتلاوة مجموعة من السور القرآنية على الحاضرين، ونخص بالذكر الحافظ الصغير بوعزيز زكرياء، ليشرع بعدها المنظمون بمسجد قرية تسالة بتكريم مجموعة من المتفوقات بهدايا تشجيعية وهن على التوالي: طايبي مروى، عليم خولة، عليم ريما، بوعزيز ريتاج، قاضي زينب، قاضي روبي، قاضي آسيا، عزوق إكرام، رومان كوثر، سيدهم إكرام، كما قام منظمو الحفل التكريمي نيابة عن سكان المنطقة، بتكريم المدير العام لمجمع الشروق الحاج رشيد فوضيل بهدية عرفانا على مجهوداته في تكريم حفظة وأهل القرآن بتاغزوت.

وللإشارة، أنه كان مبرمجا لشهر رمضان هذا العام أن يقوم منظمو الحفل التكريمي بمسجد تسالة بمنح عمرة أو عمرتين للمتفوقين في حفظ القرآن، إلا أن اللجنة من الأئمة قررت تأجيلها إلى العام المقبل لكون مستوى الحفظة متقارب، وعليه يعلن مسجد تسالة أنه في رمضان القادم سيخصص عمرة أو عمرتين للحفظة الأوائل يتنافس عليها المتنافسون من اليوم.