الشوكولاتة السوداء أجمل هدية

تعتبر الشوكلاتة السوداء ملاذ الكثيرين، فقد تكون أجمل هدية تقدمها لمن تحب في كل المناسبات ولكل الأشخاص، وقد عرفت بفوائدها الكثيرة منذ القديم.

هي طعام “الآلهة” الذي يحسن الحالة المزاجية ويزيد من المودة، زيادة على الفوائد الصحية التي تمنحها مادة الكاكاو للجسم.

يتكون الكاكاو من مركبات الفلافونويد، ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تعزز التركيز وتحفيز الذاكرة البصرية.

ـ يعد مضادًا طبيعيًا قويًا للاكتئاب.

ـ يحافظ على الحالة المزاجية ويضع نفسه كحليف قوي للروح المعنوية.

ـ يحارب الأرق ويعزز النوم.

ـ بفضل قدرات الاسترخاء ولذلك فإن تناول الشوكولاتة قبل الذهاب إلى السرير يعد فكرة جيدة.

ـ يقلل من ضغط الدم.

ـ يساعد الكاكاو على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 37% وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

مضادة للأكسدة

تتم مواجهة تأثيرات الجذور الحرة بسرعة عند تناول الشوكولاتة لاحتوائها على البوليفينول.

حليف ضد مرض الزهايمر

وفقا لدراسة أجريت في جامعة هارفارد، فإن الكاكاو يعزز الحفاظ على القدرات الفكرية لدى كبار السن.

يحسن الأداء الرياضي

من خلال تقليل التوتر وارتفاع هرمون الكورتيزول الذي يسبب التشنجات وانخفاض الأداء. وفقا لموقع duboischocolatier.com.

كيف أختار الشكلاتة الداكنة؟

_ابحث عن شوكولاتة تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70%، فكلما ارتفعت نسبة الكاكاو، زادت مضادات الأكسدة والفوائد الصحية فيها.

_ اختر الأنواع التي تحتوي على نسبة قليلة أو معدومة من السكريات المضافة، مثل سكر ستيفيا.

_ تجنب ألواح الشوكولاتة التي تحتوي على الدهون المتحولة .

_احرص على تجنب الأنواع المكتوب عليها “معالج بمادة قلوية” أو “Dutch-processed”.

_ اختر الأنواع التي تحتوي على المكسرات أو الفواكه المجففة مثل اللوز، أو الجوز، أو التوت البري وغيرها. وفقا لموقع webteb.com.

كمية الشوكولاتة الداكنة المسموح لتناولها يوميًا؟

يوصي الخبراء عمومًا بتناول كمية معتدلة من 20-30 جرامًا يوميًا ( حوالي 2 أو 3 مربعات). هذه الكمية كافية للاستمتاع بالنكهة دون تجاوز السعرات الحرارية. wanasweets.com.

أضرار الشوكولاتة

_التأثير على العظام

_تحفيز نوبات الصداع النصفي

_التسمم بالمعادن الثقيلة

_مشاكل الولادة

_العدوى بالبكتيريا

_مشاكل في الهضم

_حرقة المعدة

_زيادة الوزن

_التأثير على العظام

_الحساسية. وفقا لموقع albiti.com.

كيف تعرف أن الشوكولاتة منتهية الصلاحية؟

الشوكولاتة من الأطعمة التي تتمتع بفترة صلاحية طويلة نسبيًا بسبب محتواها المنخفض من الماء.

وبشكل عام، يمكن أن تظل الشوكولاتة الداكنة غير المفتوحة صالحة للأكل لمدة عامين أو أكثر بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة، طالما يتم تخزينها في ظروف باردة وجافة ومحمية من الضوء.

ومع مرور الوقت، يمكن أن يتغير قوامها وطعمها حيث تتكون طبقة بيضاء أو رمادية تسمى “زهرة الكاكاو”، والتي تنتج عن تبلور السكر والدهون مع ذلك تبقى آمنة للأكل.

أما إذا كانت ذات رائحة زنخة أو طعم كريه، فمن الأفضل التخلص منها. وفقا لموقع marmiton.

الشوكولاتة أجمل هدية

كانت الشوكولاتة عبارة عن مشروب مر باهظ الثمن يستمتع به مونتوزيما (Montuzema) في القرن السادس عشر، والذي لاحظ في وقتها أن هذا المشروب يعمل على إرضاء عشاقه ورعاياه المخلصين.

وهكذا بالتحديد ولدت العلاقة بين الحب والشوكولاتة. على مر القرون، تطورت الشوكولاتة من حيث النكهة والشكل والرمزية، وإلى جانب علاقتها بالحب والعاطفة، فإنها ترتبط أيضاً بالرحمة والاحترام والحياة السعيدة.

هذا يعني أن هدية بسيطة من الشوكولاتة، من شأنها أن تجعل المستلم يشعر بأنه مميز ومُعتنى به، مما يجعلها الخيار المثالي لجميع الهدايا في المناسبات المختلفة فهي تناسب جميع المناسبات والأشخاص! وفقا لموقع joigifts.