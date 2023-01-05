الشيخ فزازي: “اللهم اهد رونالدو إلى الإسلام”

إذا اهتدى نجم كرة القدم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الإسلام، سيهدي الله به خلقا كثيرا من متابعيه ومحبّيه. على رأي الداعية والناشط الجزائري في الأعمال الخيرية بغداد فزازي.

وقال فزازي في منشور على صفحته في فيسبوك:”اللهم اهد رونالدو للإيمان، وزيّنه في قلبه، واشرح صدره للإسلام. واجعل نزوله في بلد الحرمين، سببا لمعرفته بعظمة الإسلام”.

وحسب فزازي، الذي يقدّم برنامج “وافعلوا الخير” على قناة الشروق العامة، فإن “المعاملات والأخلاق الطيّبة، هي خير داعية في عصرنا الحاضر لغير المسلمين”.

والتحق رونالدو (37 عاما) بنادي النصر في الدوري السعودي، في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 200 مليون دولار.