الصالون الإفريقي للأعمال يدعو إلى توسيع الشراكات وتعزيز التكامل الاقتصادي في القارة

اختتمت الطبعة الرابعة للصالون الإفريقي للأعمال أشغالها بالتأكيد على ضرورة تكثيف الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول الإفريقية وتعزيز التعاون القاري بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويُسهم في تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي داخل القارة.

ونُظمت التظاهرة تحت شعار “بناء شراكات إفريقيا الغد: الابتكار والسيادة الاقتصادية والتكامل القاري”، وشكلت فضاءً للتشاور وتبادل الخبرات بين المتعاملين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات والهيئات من مختلف الدول الإفريقية، حيث ناقش المشاركون فرص الاستثمار والشراكة وآليات تطوير المبادلات التجارية البينية.

وأجمع المشاركون في اليوم الختامي للصالون على أهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي، وتعزيز حضور المؤسسات الإفريقية في الأسواق القارية والدولية، إلى جانب العمل على رفع حجم المبادلات التجارية بين دول القارة واستغلال الإمكانات الاقتصادية المتاحة.

وفي هذا السياق، أكد أكرم زيدي، رئيس المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية، أن الصالون ساهم في تعزيز جسور التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين وفتح آفاق جديدة للشراكة والتعاون، مبرزاً التوجه الذي تنتهجه الجزائر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الإفريقية وترقية صادراتها خارج قطاع المحروقات في ظل الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

من جانبه، أوضح مصعب عبد الرحمان، ممثل الغرفة الجزائرية-النيجيرية للتجارة والصناعة، أن الصالون يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من الاندماج الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، مشيراً إلى سعي الغرفة لتوسيع شبكة شراكاتها لتشمل، إلى جانب الجزائر ونيجيريا، كلاً من النيجر ودولاً إفريقية أخرى.

كما أكدت نجمة قريد، ممثلة شركة “باوسم” التابعة لمجمع سوناطراك والمتخصصة في نشر وإشهار مناقصات قطاع الطاقة والمشاركة في تنظيم التظاهرة، أن الصالون الذي جمع أكثر من 100 مؤسسة جزائرية وإفريقية أتاح فرصاً مهمة للتبادل وبناء علاقات أعمال بين المتعاملين الاقتصاديين، معلنة أن الدورة المقبلة ستُنظم في جوان 2027 بمدينة وهران.

وكان وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، قد أكد خلال افتتاح التظاهرة التزام الجزائر بتعزيز اندماجها الاقتصادي في الفضاء الإفريقي من خلال تشجيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية القائمة على المنفعة المتبادلة، بما يسهم في تطوير المبادلات التجارية ودعم التنمية المشتركة بين دول القارة.