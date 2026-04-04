الصحافة الأرجنتينية تحذّر المدرب سكالوني من الجزائر

بعد المستوى الذي أظهره "الخضر" أمام أورغواي

حذّرت الصحافة الأرجنتينية، مدرب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، من المنتخب الوطني الجزائري، وهذا بعد المستوى الفني الكبير الذي أظهره “محاربو الصحراء” في المباراتين الوديتين الأخيرتين أمام غواتيمالا، وخاصة أمام أورغواي.

مدرب منتخب الأرجنتين، الذي سيفتتح المونديال بمواجهة المنتخب الوطني، ضمن المجموعة العاشرة، تلقى تحذيراً شديد اللهجة من وسائل الإعلام في بلاده، التي حذّرته من قوة الجزائريين.

وبعد نهاية التوقف الدولي لشهر مارس الماضي، أعدت جريدة “OLé” الأرجنتينية، تقريراً مفصلاً عن تحضيرات المنتخب الجزائري بعنوان: “تحذير إلى سكالوني، الجزائر تتعادل مع (أوروغواي بييلسا)”.

التقرير الأرجنتيني، أشاد بلاعبين على وجه التحديد، وهما الظهير الأيسر ريان آيت نوري ومتوسط الميدان الصاعد، إبراهيم مازا، مؤكدا أنهما كانا أبرز نجمين لمنتخب الجزائر خلال المباراة الودية أمام أوروغواي.

ذات التقرير، أشار إلى أن مهمة زملاء ليونيل ميسي، وعكس ما يعتقده الأرجنتينيون، لن تكون سهلة أمام منتخب الجزائر، الذي يمتلك العديد من العناصر الناشطة في أندية أوروبية محترمة.

ورغم التحذير، أوضحت الصحيفة الأرجنتينية، أن منتخب الجزائر لديه العديد من نقاط الضعف أيضاً، أبرزها نقص الفاعلية أمام المرمى، وبطء التحول الهجومي، الذي ظهر جلياً خلال مواجهة أوروغواي، بسبب تركيز المدرب فلاديمير بيتكوفيتش على تأمين خطي الدفاع ووسط الميدان.

يُذكر، أن منتخبي الجزائر والأرجنتين سيلتقيان يوم 16 جوان القادم، في أولى مبارياتهما ضمن دور المجموعات لمونديال 2026، وهي مواجهة ستكون مهمة لكلا الطرفين من أجل البصم على بداية قوية في المنافسة.