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الجزائر

الصحفي محمد سلطاني في ذمة الله

الشروق أونلاين
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الصحفي محمد سلطاني في ذمة الله
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الصحفي الراحل محمد سلطاني

توفي يوم الأربعاء، الصحفي ومقدّم البرامج في قناة “البلاد” حميد أبرهوش، المعروف باسم محمد سلطاني، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادّة.

وقد نقل الراحل حميد عصر اليوم، على جناح السرعة إلى قسم الإنعاش بمستشفى سليم زميرلي بالحراش، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

ويشهد مقرّبون من الفقيد، بزاده الثقافي الكبير في مسيرة مهنية امتدّت لأكثر من 22 عاما. انتقل فيها ما بين الصحافة المكتوبة والبرامج التلفزيونية الإخبارية والحوارية.

ومما يُذكر من مآثر محمد سلطاني الصحفي والإنسان، أنه كان بين المتطوّعين في الصفوف الأولى لمواجهة وباء كورونا في المستشفيات.

وهو الذي اشتغل بالتمريض لسنوات طويلة أيضا، عُرف فيها بإنسانيته وتعاونه مع المرضى، قبل التقاعد والتفرّغ للصحافة إلى غاية اليوم الذي فارق فيه الحياة.

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