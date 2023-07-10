الصربي زوران أو البلجيكي فاندنبروك لخلافة الكوكي الموسم القادم

اللقب والذهاب بعيدا في رابطة الأبطال أهداف شباب بلوزداد

ستختار إدارة شباب بلوزداد،حامل اللقب للموسم الرابع على التوالي بين الصربي زوران مانوجلوفيتش أو البلجيكي سفان فاندنبروك لخلافة المدرب التونسي نبيل الكوكي الذي تم فسخ عقده بالتراضي.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة لشباب بلوزداد، مهدي رابحي قائلا: “سيكون المدرب القادم للفريق أوروبيا، لنا خطتان (أ وب)، الصربي زوران مانوجلوفيتش أحد المدربين المستهدفين بالإضافة للمدرب الآخر سفان فاندنبروك.

الإعلان عن المدرب سيكون يوم 15 جويلية الجاري

وسيعلن النادي عن اسم المدرب الجديد يوم السبت 15 جويلية أي عشية إجراء الجولة الأخيرة للبطولة”، بالنسبة للكوكي الذي تولى منصب العارضة الفنية الموسم الماضي، فقد توصل إلى اتفاق بفسخ عقده بالتراضي، بعد أيام قليلة من الهزيمة في نهائي كأس الجزائر يوم 22 جوان أمام جمعية أولمبي الشلف (2-1 بعد الوقت الإضافي) بملعب ميلود هدفي بوهران.

وأضاف رابحي: “زوران مدربا ممتازا، فمشواره الأول في بلوزداد (سنة 2021) كان ناجحا حيث كان وراء اكتشاف عدد من الشبان على غرار مريزق وبوراس وبلخير، أحببت لو بقي، لكن ذلك لم يتحقق”، وأشار رئيس مجلس الإدارة بأن “مدة العقد سيكون لموسم واحد مع إمكانية التمديد. ستكون الأهداف محددة في العقد: الاحتفاظ باللقب والذهاب بعيدا في منافسة رابطة الأبطال”.

وبخصوص عملية انتداب اللاعبين، أعلن المسئول الأول للشباب عن قدوم المهاجم، أسامة درفلو اللاعب السابق لنادي أمان الهولندي.

ويوضح السيد رابحي: “بالإضافة إلى درفلو، نجحنا في الاحتفاظ بنواة الفريق بتمديد عقد زكريا دراوي وشراء عقد إسحاق بوصوف الذي التحق بالنادي الموسم الماضي قادما من نادي لومال البلجيكي. في المقابل لن يتم تغيير الفريق بنسبة كبيرة حيث سنكتفي بتسريح لاعبين اثنين أو ثلاثة فقط”.

ونجح نادي حي العقيبة في فرض سيطرته على المستوى الوطني بالتتويج باللقب الرابع على التوالي والعاشر في تاريخه،و لن يعرف الشباب الراحة، حيث سيشارك في منافسة كأس الملك سلمان للأندية لعام 2023 المقررة بالعربية السعودية من 27 جويلية إلى 12 أوت، حيث سيلعب زملاء مختار بلخيثر ضمن المجموعة الرابعة رفقة الرجاء البيضاوي المغربي والوحدة الإماراتي والكويت الكويتي.