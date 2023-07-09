-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تحديد تاريخ تسليم درع البطولة لِشباب بلوزداد

علي بهلولي
  • 117
  • 0
تحديد تاريخ تسليم درع البطولة لِشباب بلوزداد
الأرشيف
شباب بلوزداد ودرع البطولة في نسخة سابقة.

ضبطت رابطة الكرة المُحترفة، الأحد، موعد تسليم الدّرع للفائز بِلقب البطولة الوطنية للقسم الأوّل.

وكان شباب بلوزداد قد أحرز اللّقب بعد انتهاء فعّاليات الجولة الـ 27، مساء الرّابع من جويلية الحالي.

وسيستلم متوسّط الميدان زكريا دراوي وزملاؤه درع البطولة، على هامش المباراة التي تجمعهم مع نظرائهم من الضّيف فريق شبيبة القبائل.

ويحتضن ملعب “20 أوت 1955” بِالعناصر أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة الـ 30 والأخيرة من عمر البطولة الوطنية، السبت المقبل.

وقبل ذلك هذا الإثنين، تُجرى وقائع الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة.

ولم تُقدّم هيئة الرئيس عبد الكريم مدوار سبب التأخّر في تسليم الدّرع، ذلك أنّه كان يُفترض استباق الأمور، وإحضاره إلى ملعب “رمضان بن عبد المالك”، مسرح مواجهة شباب بلوزداد والمُضيّف شباب قسنطينة، في الجولة الـ 27.

مقالات ذات صلة
بن شيخة يرحل؟ إدارة “سوسطارة” تردّ

بن شيخة يرحل؟ إدارة “سوسطارة” تردّ

الوزير حماد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية

الوزير حماد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية

ياسر تريكي: “هدفي منصة التتويج خلال أولمبياد باريس”

ياسر تريكي: “هدفي منصة التتويج خلال أولمبياد باريس”

الألعاب العربية… فرصة أيضا للتقارب بين الشعوب العربية

الألعاب العربية… فرصة أيضا للتقارب بين الشعوب العربية

أمل الأربعاء أكبر المُهدّدين بِالنّزول إلى القسم الثاني

أمل الأربعاء أكبر المُهدّدين بِالنّزول إلى القسم الثاني

الجزائر تبتعد في صدارة ترتيب ميداليات الألعاب العربية

الجزائر تبتعد في صدارة ترتيب ميداليات الألعاب العربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد