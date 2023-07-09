تحديد تاريخ تسليم درع البطولة لِشباب بلوزداد

ضبطت رابطة الكرة المُحترفة، الأحد، موعد تسليم الدّرع للفائز بِلقب البطولة الوطنية للقسم الأوّل.

وكان شباب بلوزداد قد أحرز اللّقب بعد انتهاء فعّاليات الجولة الـ 27، مساء الرّابع من جويلية الحالي.

وسيستلم متوسّط الميدان زكريا دراوي وزملاؤه درع البطولة، على هامش المباراة التي تجمعهم مع نظرائهم من الضّيف فريق شبيبة القبائل.

ويحتضن ملعب “20 أوت 1955” بِالعناصر أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة الـ 30 والأخيرة من عمر البطولة الوطنية، السبت المقبل.

وقبل ذلك هذا الإثنين، تُجرى وقائع الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة.

ولم تُقدّم هيئة الرئيس عبد الكريم مدوار سبب التأخّر في تسليم الدّرع، ذلك أنّه كان يُفترض استباق الأمور، وإحضاره إلى ملعب “رمضان بن عبد المالك”، مسرح مواجهة شباب بلوزداد والمُضيّف شباب قسنطينة، في الجولة الـ 27.