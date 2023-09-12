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الصليب الأحمر الدولي: حصيلة ضحايا إعصار “دانيال” في ليبيا قد ترتفع إلى آلاف القتلى
العالم

الصليب الأحمر الدولي: حصيلة ضحايا إعصار “دانيال” في ليبيا قد ترتفع إلى آلاف القتلى

الشروق أونلاين
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الصليب الأحمر الدولي: حصيلة ضحايا إعصار “دانيال” في ليبيا قد ترتفع إلى آلاف القتلى
أرشيف
سيول جارفة في ليبيا

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الثلاثاء، مقتل 2000 شخص في ليبيا جراء الفيضانات الناجمة عن إعصار “دانيال” المتوسطي.

وقال متحدث باسم اللجنة أن هذا الرقم مرشّح للارتفاع إلى الآلاف من القتلى في الأيام المقبلة، بالنظر إلى العدد الكبير للمفقودين في هذه الكارثة.

وتابع المتحدث أن عدد المفقودين بسبب الفيضانات التي ضربت مناطق واسعة في شرق ليبيا، قد وصل إلى 10 آلاف شخص.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأناضول التركية عن عضو في الهلال الأحمر الليبي، أن 2800 قتيل تمّ إحصاءهم جراء السيول التي اجتاحت شرقي البلاد فجر الأحد.

واجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، على غرار بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة ودرنة. وتشمل الأرقام المذكورة جميع المدن المنكوبة، يوضح المصدر.

كما كشف المتحدث أن “عدد العالقين الضين تجري عمليات إنقاذهم في المناطق المنكوبة، وصل إلى 7 آلاف عائلة، بالإضافة إلى عدد كبير من المفقودين”.

بالمقابل، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس، عن تسجيل 47 قتيلا وأكثر من 18 مفقود. في عدد من المدن المتضررة شرقي البلاد باستثناء درنة.

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