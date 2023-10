“الصورة لكلب”.. صحفي أمريكي يفضح كذب نتنياهو بشأن حرق المقاومة لطفل

فضح صحفي أمريكي كذب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن حرق رجال المقاومة الفلسطينية لطفل إسرائيلي.

وبحسب ما أفاد تقرير نشره موقع الجزيرة نت فقد كشف الصحفي الأمريكي جاكسون هينكل زيف صورة الطفل المتفحم التي نشرها نتنياهو، وقال إنها لطفل إسرائيلي أحرقته حركة حماس.

وأضافت التقارير أن هينكل كشف أن صورة الطفل الإسرائيلي المزعوم ما هي في الحقيقة إلا لكلب في عيادة طب بيطري تم تزييفها عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وكان موقع إخباري أمريكي قد فضح الرواية الإسرائلية التي زعمت أن رجال المقاومة الفلسطينية قاموا بقطع رؤوس أطفال خلال اقتحامهم إحدى المستوطنات في إطار العملية العسكرية التي بدأت السبت الماضي.

وبحسب ما أفاد موقع الجزيرة فقد كشف الموقع في تقرير نشره يوم 11 أكتوبر، حقيقة الأكذوبة التي أطلقها جندي من قوات الاحتياط الإسرائيلية، وانطلت حتى على الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما عمدت وسائل الإعلام العالمية إلى تضخيم الرواية.

وأطلقت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- صباح السبت السابع من أكتوبر الجاري عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل حملت اسم “طوفان الأقصى”، وذلك ردا على الاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين.

وذكر الموقع الإخباري “ذا غراي زون” أن بايدن كرر ادعاء الجندي “التحريضي” في خطاب ألقاه في حديقة الورود بالبيت الأبيض الثلاثاء الماضي، في حين تناولت الشبكات الإعلامية الرواية من دون أن تكلف نفسها أدنى قدر من “التمحيص”.

وقال “ذا غراي زون” إن موجة من الغضب الدولي اندلعت عندما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين من قطاع غزة المحاصرة قتلوا 40 طفلا رضيعا، وجزوا رؤوس عديد منهم، في أثناء توغلهم في كفر عزة، وهي مستوطنة يهودية على حدود غزة.

“They chopped heads of children and women,” says David Ben Zion, Deputy Commandee of Unit 71 to our @Nicole_Zedek, while reporting from the massacre in Kfar Aza in southern Israel pic.twitter.com/IHSB0ywMbF

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 10, 2023