-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

الطريق السيار العلمة- جيجل.. هذا تاريخ استلام الشطر الأول

الشروق أونلاين
  • 398
  • 0
الطريق السيار العلمة- جيجل.. هذا تاريخ استلام الشطر الأول
ح.م

كشف وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، مساء الاثنين، عن تاريخ استلام الشطر الأول من منفذ الطريق السيار الرابط بين ولايتي جيجل وسطيف.

وقال لخضر رخروخ على هامش زيارة عمل إلى ولاية جيجل، رفقة وزير النقل، كمال بلجود، أنه سيتم استلام شطر أول بطول 30 كلم لمشروع إنجاز منفذ الطريق السيار جن جن “جيجل”- العلمة “سطيف” خلال صيف سنة 2023.

وأوضح الوزير، أن هذه المسافة يوجد منها 13 كلم بمقطع ولاية جيجل و17 كلم بمقطع ولاية سطيف، لافتا إلى أن كل الظروف مهيأة لاستكمال الأشغال من تحرير للرواق وإيجاد حلول للمشاكل الإدارية.

وبخصوص المشروع ككل، الممتد على مسافة إجمالية بـ110 كلم منها 45 كلم بولاية جيجل و15 كلم بولاية ميلة و 50 كلم بولاية سطيف، صرح الوزير بأنه تقرر ”إعادة بعث أشغال هذا المشروع التي كانت متوقفة لعدة أسباب وتمديد آجال استلامه بـ 36 شهرا”.

وانطلقت أشغال إنجاز مشروع منفذ الطريق السيار جن جن “جيجل”-العلمة “سطيف” سنة 2014 دون أن تتعدى نسبة تقدمها حدود 45 بالمائة.

مقالات ذات صلة
مسؤول بوزارة الصناعة يكشف جديد تصنيع واستيراد السيارات بالجزائر

مسؤول بوزارة الصناعة يكشف جديد تصنيع واستيراد السيارات بالجزائر

هذه قيمة التحويلات المالية للمهاجرين الجزائريين

هذه قيمة التحويلات المالية للمهاجرين الجزائريين

رويترز: تحالف أوبك+ لن يغير سياسة النفط الحالية رغم الضغوط الأمريكية

رويترز: تحالف أوبك+ لن يغير سياسة النفط الحالية رغم الضغوط الأمريكية

تأخر نهائي الحاويات بميناء جن جن.. الوزير يهدد باتخاذ إجراءات صارمة  

تأخر نهائي الحاويات بميناء جن جن.. الوزير يهدد باتخاذ إجراءات صارمة  

وزير المالية: هذه أسباب ارتفاع حجم العجز في ميزانية 2023

وزير المالية: هذه أسباب ارتفاع حجم العجز في ميزانية 2023

الأولوية للإدماج وسوق السيارات المستعملة تحت المجهر!

الأولوية للإدماج وسوق السيارات المستعملة تحت المجهر!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد