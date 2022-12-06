الطريق السيار العلمة- جيجل.. هذا تاريخ استلام الشطر الأول

كشف وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، مساء الاثنين، عن تاريخ استلام الشطر الأول من منفذ الطريق السيار الرابط بين ولايتي جيجل وسطيف.

وقال لخضر رخروخ على هامش زيارة عمل إلى ولاية جيجل، رفقة وزير النقل، كمال بلجود، أنه سيتم استلام شطر أول بطول 30 كلم لمشروع إنجاز منفذ الطريق السيار جن جن “جيجل”- العلمة “سطيف” خلال صيف سنة 2023.

وأوضح الوزير، أن هذه المسافة يوجد منها 13 كلم بمقطع ولاية جيجل و17 كلم بمقطع ولاية سطيف، لافتا إلى أن كل الظروف مهيأة لاستكمال الأشغال من تحرير للرواق وإيجاد حلول للمشاكل الإدارية.

وبخصوص المشروع ككل، الممتد على مسافة إجمالية بـ110 كلم منها 45 كلم بولاية جيجل و15 كلم بولاية ميلة و 50 كلم بولاية سطيف، صرح الوزير بأنه تقرر ”إعادة بعث أشغال هذا المشروع التي كانت متوقفة لعدة أسباب وتمديد آجال استلامه بـ 36 شهرا”.

وانطلقت أشغال إنجاز مشروع منفذ الطريق السيار جن جن “جيجل”-العلمة “سطيف” سنة 2014 دون أن تتعدى نسبة تقدمها حدود 45 بالمائة.