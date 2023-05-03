الطريق السيار “جن جن – العلمة”.. هل هي الانطلاقة مجددا؟

الوزير رخروخ التقى سفير إيطاليا ووفدا من الشركة المنجزة

استقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، الثلاثاء، سفير إيطاليا بالجزائر جيوفاني بولييزي، الذي كان مرفوقا بوفد من شركة “ريتساني دي إيكر”، التي تتولى إنجاز مشروع الطريق السيار المنفذ الرابط بين ميناء جن جن بولاية جيجل، والطريق السيار شرق غرب على مستوى العلمة بولاية سطيف.

وأفاد بيان لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، أن مسؤولها الأول لخضر رخروخ استقبل بمقر الوزارة، سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر، جيوفاني بولييزي بطلب منه، أين تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيطاليا، ومجالات التعاون والشراكة بين البلدين في الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وتمت مناقشة إعادة بعث العديد من المشاريع الهامة قيد الإنجاز، وكذا مشاركة الشركات الإيطالية في إنجاز البرامج الجديدة التي يعتزم القطاع إطلاقها.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن الطرفين استعرضا عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا فرص الشراكة وسبل تعزيز أواصر التعاون والوسائل الكفيلة بتطويرها، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لترقية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين.

من جهتها، ذكرت السفارة الإيطالية بالجزائر في تغريدة لها على حسابها الرسمي على تويتر، أن السفير جيوفاني بولييزي، رافق مساء الثلاثاء وفدا من شركة ريتساني دي إيكر إلى لقاء مع وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ، وأنه تمت مناقشة تواجد الشركة الإيطالية في الجزائر إضافة لوضعية المشاريع الجارية.

ويأتي هذا اللقاء بين الوزير رخروخ وسفير إيطاليا، بالتزامن مع أحكام براءة استفادت منها الشركة الإيطالية “ريتساني دي إيكر” المنجزة لمشروع الطريق السيار المنفذ جن جن العلمة، والتركية “مابا” التي تقوم بإنجاز شطر من المشروع أيضا، والتي نطق بها مجلس قضاء الجزائر الثلاثاء، ما يعزز الآمال بإعادة إطلاق المشروع الذي ما زال يواجه صعوبات منذ 10 سنوات، وأشار بيانا الوزارة الوصية والسفارة الإيطالية إلى “مشاريع قيد الإنجاز”.