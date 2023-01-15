العارضة الأمريكية بيلا حديد تتفاعل مع شان الجزائر

تفاعلت عارضة الأزياء الأمريكية، ذات الأصول الفلسطينية، بيلا حديد، مع حفل افتتاح بطولة إفريقيا للمحليين “شان الجزائر 2022”.

ونشرت بيلا حديد فيديو حفيد زوليفوليل مانديلا أثناء إلقائه الكلمة الافتتاحية بمناسبة تدشين ملعب يحمل اسم جده الزعيم الجنوب إفريقي.

وألهب زوليفوليل، حفيد “نيلسون مانديلا”، حماس الجماهير الجزائرية، بكلمته التي ألقاها خلال افتتاح “شان 2022”.

ودعا لتحرير الصحراء الغربية وفلسطين، تشريفا لذكرى جده الزعيم المعروف بمواقفه المساندة للشعوب المناضلة من أجل حريتها.

وقال زوليفولول: “نقول تشريفا لنيلسون مانديلا دعونا لا ننسى آخر مستعمرة في إفريقيا الصحراء الغربية، ودعونا نحارب من أجل تحريرها من الاستبداد”.

وأردف: “دعونا نتذكر أن ماديبا (نيلسون مانديلا) قال أيضا إن حريتنا ستبقى ناقصة مالم تتحرر فلسطين، لهذا نقف معا لتحرير فلسطين”.

الجدير بالذكر أن بيلا حديد تتضامن باستمرار مع الأحداث في موطنها الأصلي فلسطين، كما تشارك كل ما يتعلق بتحريرها.

أيضا، تقوم مع شقيقتها عارضة الأزياء جيجي حديد بانتظام بمشاركة واستنكار ما تقوم به إسرائيل.

كذلك، قالت في تصريحات سابقة إنها تتمنى العودة بالزمن للوراء؛ حتى تقاتل من أجل تحرير موطنها.

ونددت بحظر إنستغرام لمنشوراتها واستخدام خاصية الحظر المظلل على قصصها ومنشوراتها، حين تقرر النشر عن فلسطين.

ويُعرف عن العارضة الشهيرة، التي ولدت في الولايات المتحدة عام 1997، أنها تفتخر بأصولها، وتدافع باستماتة عن فلسطين رغم أنها لم تزرها قط.