العاصمة: غلق مؤقت وتدريجي لعدد من الطرق الرئيسية اليوم

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، عن اتخاذ إجراءات تنظيمية خاصة بمناسبة تنظيم الطبعة الثالثة لسباق الركض الحضري للجزائر العاصمة “عيش العاصمة” اليوم الجمعة, بمشاركة نحو 10 آلاف متسابق.

وحسب بيان لمصالح الولاية سيتم غلق عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بوسط العاصمة بصفة مؤقتة وتدريجية ابتداء من الساعة (18:15), تزامنا مع انطلاق السباق على الساعة (18:30) من منتزه مارينا الصابلات.

ويمر المتسابقون في مسارهم عبر نهج جيش التحرير الوطني ونهج زيغوت يوسف وصولا إلى ساحة الشهداء, ثم أعالي القصبة وشارع كريم بلقاسم ونهج فرانكلين روزفلت, قبل التوجه نحو مركب أحمد غرمول, وصولا إلى ساحة أول ماي.

وأكدت مصالح الولاية أن عملية الغلق ستكون محدودة زمنيا وفق تقدم المتسابقين, مع إعادة فتح المحاور المعنية تدريجيا مباشرة بعد مرور آخر مشارك, وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية المكلفة بتنظيم حركة المرور وتأمين التظاهرة.

ودعت ولاية الجزائر المواطنين ومستعملي الطريق إلى تفهم هذه الإجراءات التنظيمية وتجنب استعمال المحاور المعنية خلال فترة السباق قدر الإمكان, مع الاعتماد على المسالك البديلة المتاحة, بما يضمن السير الحسن لهذه التظاهرة الرياضية.