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الجزائر

العثور على مديرة ثانوية متوفية بمكتبها في قسنطينة

عبد العالي لرقط
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العثور على مديرة ثانوية متوفية بمكتبها في قسنطينة

على غير العادة، كان دخول طلبة ثانوية “محمد نجار” ببلدية عين السمارة  بقسنطينة للفترة المسائية مفجعا لهم وللطاقم البيداغوجي والإداري، أين تم العثور على المديرة بلبل فاطمة متوفاة بمكتبها.

وحسب مصادر لـ”الشروق”، فإن المديرة المتوفاة عثر عليها مشنوقة داخل مكتبها، بعد ما أقدمت على الانتحار لأسباب لازالت، لغاية كتابة هذه الأسطر، مجهولة.

وتنقلت مصالح الأمن المختصة إقليميا للثانوية، حيث باشرت الإجراءات القانونية وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث، فيما تم نقل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي.

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