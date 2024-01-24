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العدل الدولية.. إصدار قرار عاجل بشأن غزة الجمعة (تقرير)

الشروق أونلاين
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العدل الدولية.. إصدار قرار عاجل بشأن غزة الجمعة (تقرير)
وكالات
وفد جنوب افريقيا لدى محكمة العدل الدولية

توقعت جنوب افريقيا أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا الجمعة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان على قطاع غزة.

وذكر موقع “نيوز24” الإخباري الجنوب إفريقي، الأربعاء، في تقرير له نقلا عن مصدرين وصفهما بالمطلعين أن جنوب أفريقيا تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا يوم الجمعة المقبل بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة.

وعلق متحدث باسم وزارة العدل في جنوب إفريقيا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، عن التقرير الإخباري قائلا: “ليس لدينا أي بيان رسمي بعد من المحكمة عن موعد صدور الحكم”.

وذكر الموقع الإخباري أن وفدا حكوميا وصل إلى لاهاي توقعا لصدور الحكم.

وفي السياق ذاته ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستبتّ في قضية اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل يوم الجمعة

 وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تصدر أمرا بوقف عاجل للحملة العسكرية الصهيونية المدمرة في قطاع غزة متهمة الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية.

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