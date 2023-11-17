5 دول طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الإحتلال الإسرائيلي

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة الجنائية الدولية قد تلقت إحالات للوضع في فلسطين من طرف 5 دول عضوة في المحكمة.

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن المحكمة الجنائية الدولية قد تلقت إحالات للوضع في فلسطين من طرف 5 دول عضوة في المحكمة.

الدول التي تقدمت بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الإحتلال في حق الفلسطينيين هي : جنوب إفريقيا، بنغلاديش، جزر القمر، جيبوتي وبوليفيا التي تقدمت بطلب مع مجموعة من الدول الأخرى.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية أنه “وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للدولة الطرف أن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وتطلب من المدعي العام التحقيق في الحالة لغرض تحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص محدد أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم.”

كريم خان أكد أن مكتبه يجري تحقيقا في الوضع في فلسطين منذ 3 مارس 2021، وهذا حول جرائم الإحتلال الصهيوني منذ 13 جوان 2014 في كل من غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وهي جرائم مستمرة وتمتد إلى تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023.

وحسب نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، فتتمتع المحكمة بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي دولة طرف فيها وفيما يتعلق بمواطنتي الدول الأطراف. وتعد فلسطين دولة عضوة في المحكمة الجنائية الدولية، ما يمنح المحكمة الولاية للتحقيق في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية وضد الفلسطينيين.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قال أن الفريق الذي شكله للتحقيق فيما يتعلق بالوضع في فلسطين في جوان 2021، “قد جمع كمية كبيرة من المعلومات والأدلة”. وسيواصل جمع المعلومات والأدلة، كما شجع خان جميع من لديهم معلومات ذات صلة جرائم الإحتلال في فلسطين أو ضد الفلسطينيين على الاتصال بالمحكمة.

كريم خان دعا أيضًا جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى تزويد المحكمة “بالأدوات التي نحتاجها حتى نتمكن من تنفيذ ولايتنا بشكل فعال، في جميع المواقف.”