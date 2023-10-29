المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدّولية يدعو للتّحقيق في جرائم الإحتلال

من معبر رفح أجرى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، ندوة صحفية اليوم، الأحد 29 أكتوبر، أين قال أنه يريد الدخول لقطاع غزة وذلك للتحقيق فيما يقع فيها من فضائع.

من معبر رفح أجرى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدّولية، كريم خان، ندوة صحفية اليوم، الأحد 29 أكتوبر، أين قال أنه يريد الدّخول لقطاع غزّة وذلك للتّحقيق فيما يقع فيها من فضائع.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قال “أنه يجب إجراء تحقيق مستقل” حول ما يحدث في غزة “لإحقاق جميع الحقوق”. كما أكد أنّ مكتبه “يحقّق ويدقق كل المعلومات التي تصل إلينا لنقول للعالم أن اغتصاب القانون ليس انتقائيا”، وإضافة للوضع في غزة، المدعي العام تحدث كذلك عن الاعتداءات المستمرة للمستوطنين تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية.

“يجب أن نفعل شيء لوضع حد للحالة الكارثية” هكذا قال المدعي العام. “أريد الذهاب لغزة للقاء الذين يعانون الألم، لنفي بالتزاماتنا لهم فهم يستحقون العدالة مثلهم مثل إي شعب. الظلم مرفوض واضطهاد الحقوق مرفوض”.

كريم خان قال “لم يكن بإمكاني الدخول إلى قطاع غزة” ومن معبر أين نظم ندوة صحفية قال “خلف هذا الباب نرى ما يحدث في شاشات التلفاز من قتل للأبرياء من الأطفال والفتيات”، أطفال قال كريم خان أنهم وبدلا من أن يدرسوا ويلهوا يعانون في القطاع. وهو الوضع الذي قال عنه أنه “وضع مرعب ومخيف يكسر القلوب”.

وأضاف أن المدنيين من الفلسطينيون هم الذين يعانون، وهم الذين لا يجدون حتى مرفقا للعلاج. “لا يمكن الصمت على ذلك” يقول المتحدث. كما طالب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان قال “يجب أن نفعل شيئا الآن قبل الغد. لا يمكن أن نقبل مثل هذه الحرب الوحشية التي ترتكب” ليشير أن “هناك قواعد هناك أحكام وقواعد تحكم الحرب”. كما أكد “علينا نحن في المحكمة وجميع من في العالم أن نعمل على إحقاق ذلك القانون”.