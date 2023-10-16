العدوان الصهيوني على غزة: 254 شهيدا في يوم واحد

استشهد 254 مواطناً فلسطينيا وأصيب 562 آخرون بجروح، منذ الليلة الماضية وحتى مساء اليوم الإثنين، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي وصل إلى يومه العاشر.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في غزة، إلى 2808 شهداء، مع إصابة 10850 مواطناً بجروح مختلفة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن ما نسبته 64 بالمئة من الشهداء هم نساء وأطفال. حيث استشهدت في غزة 936 امرأة، و853 طفل.

في حين بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية في عدوان الاحتلال إلى 37 شهيداً، بين أطباء ومسعفين وممرضين، حسب ما أشار إليه المصدر ذاته.