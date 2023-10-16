-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
العدوان الصهيوني على غزة: 254 شهيدا في يوم واحد
العالم

العدوان الصهيوني على غزة: 254 شهيدا في يوم واحد

الشروق أونلاين
  • 24
  • 0
العدوان الصهيوني على غزة: 254 شهيدا في يوم واحد
ح.م
عدوان الاحتلال على غزة

استشهد 254 مواطناً فلسطينيا وأصيب 562 آخرون بجروح، منذ الليلة الماضية وحتى مساء اليوم الإثنين، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي وصل إلى يومه العاشر.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في غزة، إلى 2808 شهداء، مع إصابة 10850 مواطناً بجروح مختلفة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن ما نسبته 64 بالمئة من الشهداء هم نساء وأطفال. حيث استشهدت في غزة 936 امرأة، و853 طفل.

في حين بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية في عدوان الاحتلال إلى 37 شهيداً، بين أطباء ومسعفين وممرضين، حسب ما أشار إليه المصدر ذاته.

مقالات ذات صلة
أمير قطر يتباحث مع وزير الخارجية الإيراني حول الأوضاع الفلسطينية

أمير قطر يتباحث مع وزير الخارجية الإيراني حول الأوضاع الفلسطينية

رئيس وزراء ماليزيا: لن نقبل بالضغوط الغربية للتنديد بـ “حماس”

رئيس وزراء ماليزيا: لن نقبل بالضغوط الغربية للتنديد بـ “حماس”

مسؤولون إسرائيليون: مذبحة جماعية تنتظر جنودنا في غزة

مسؤولون إسرائيليون: مذبحة جماعية تنتظر جنودنا في غزة

تونس تحذّر 5 دول أوروبية من عواقب استمرار العدوان على غزة

تونس تحذّر 5 دول أوروبية من عواقب استمرار العدوان على غزة

إيران: أمريكا “منخرطة عسكريا” بالفعل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

إيران: أمريكا “منخرطة عسكريا” بالفعل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

العفو الدولية تؤكد استخدام إسرائيل “الفوسفور الأبيض” في غزة.. فما هو؟

العفو الدولية تؤكد استخدام إسرائيل “الفوسفور الأبيض” في غزة.. فما هو؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد