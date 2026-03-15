العراق يستقل طائرة خاصة إلى المكسيك للمشاركة في تصفيات كأس العالم

قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم إن العراق سيسافر إلى المكسيك على متن طائرة خاصة للمشاركة في تصفيات كأس العالم، رغم دعوات المدرب جراهام أرنولد لتأجيل المباراة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وسيواجه العراق إما بوليفيا أو سورينام في مونتيري يوم 31 مارس حيث يحجز الفائز في المباراة الفاصلة بين القارات مكانه في كأس العالم 2026.

والمجال الجوي في الشرق الأوسط مغلق منذ 28 فيفري عندما بدأت الضربات الأمريكية الإسرائيلية وردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل ودول الخليج ودول مجاورة أخرى.

لكن، في بيان بالفيديو نشرته وكالة الأنباء العراقية، قال عدنان ديرزال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، إنه كتب إلى الفيفا لشرح “صعوبات الرحلة” وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم “متعاون”. وأضاف: “سيغادر المنتخب الوطني إلى المكسيك على متن طائرة خاصة نهاية الأسبوع”.