العقوبات الغربية ضدّ روسيا تطال القطط!

بعد الرياضة والإعلام والثقافة. ستطال العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، ردّا على تدخّلها العسكري في أوكرانيا، القطط الروسية أيضا.

فحسب ما جاء في بيان نشرته المنظمة غير الربحية المسماة بـ”الفيدرالية العالمية للقطط”، على موقعها الإلكتروني وصفحاتها الاجتماعية. لن يُسمح لمنتسبي المنظمة، بداية من 01 مارس، باستيراد أي قطط من روسيا لتربيتها.

كما سيتمّ منع مشاركة أي قطط يُربّيها أشخاص يقيمون في روسيا، في المعارض التي تجريها المنظّمة.

مقابل ذلك، سيخصّص مجلس إدارة المنظمة جزءً من ميزانيته “لدعم مربّي القطط الأوكرانيين، الذين يواجهون صعوبات بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد”.

وفي وقت سابق من الأربعاء. أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استغرابه من وصول العقوبات الغربية ضدّ بلاده إلى الرياضيين والصحفيين والمثقّفين.

وقال لافروف في تصريح لقناة الجزيرة القطرية:”كنّا نتوقّع هذه العقوبات. ولكن لم يخطر ببالنا أنها ستصل إلى الصحفيين والرياضيين رجال الثقافة”. وأضاف:””روسيا تمتلك الكثير من الأصدقاء. ولا يمكن عزلها عن طريق هذه العقوبات”.

ومن بين العقوبات المسلّطة على روسيا في المجال الرياضي، تمّ تجريد مدينة سان بيترسبورغ من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا، واستبدالها بباريس.

كما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) عدم إقامة أي مقابلات كروية على الأراضي الروسية، مع نقل مباريات المنتخب والأندية الروسية إلى ملاعب محايدة وبدون جمهور.

وحظر الاتحاد الأوروبي بثّ محتويات “سبوتنيك” و”آر تي” الإعلامية الروسية على أراضي دول الاتحاد. كما قرر إلغاء جميع التراخيص والعقود الخاصة بتوزيع محتوى هاتين المؤسستين.