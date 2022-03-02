وزير الخارجية الروسي يتحدث عن حرب عالمية ثالثة.. “ستكون نووية ومدمّرة”!

تحدّث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بشكل مباشر عن إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة، في الوقت الذي يستمرّ فيه التصعيد بين موسكو والغرب على خلفية الأحداث في أوكرانيا.

لافروف قال في تصريح لقناة الجزيرة القطرية: “الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمّرة. والرئيس الأمريكي جو بايدن ذو خبرة، وقد قال إنه لا يوجد بديل عن العقوبات ( ضد روسيا ) سوى الحرب العالمية”.

في الوقت نفسه، قلّل لافروف من تأثير العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، ردّا على تدخّلها العسكري في الأراضي الأوكرانية.

وقال لافروف:”روسيا تمتلك الكثير من الأصدقاء ولا يمكن عزلها عن طريق العقوبات”. وأضاف:”كنّا نتوقّع هذه العقوبات، ولكن لم يخطر ببالنا أنها ستصل إلى الرياضيين والصحفيين والثقافيين“.