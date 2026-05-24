العلاقات الجزائرية القطرية… شراكة متعددة الأبعاد

خلال زياراتي المتكررة إلى قطر، بدعوات من مراكز بحثية وجامعات متعددة، تشكلت أمامي صورة مباشرة لتحول حضاري كثيف الدلالات في الدولة الشقيقة، هذا التحول الهادئ يعكس انتقال الدولة من فضاء محلي محدود إلى فاعل دولي يوظف أدوات القوة الناعمة بقدر عالٍ من الكفاءة في بناء حضوره العالمي. وقد بدا واضحا أن ما أعقب تنظيم كأس العالم 2022 لم يكن مجرد نجاح رياضي عابر، بل لحظة تأسيسية أعادت صياغة صورة قطر في الوعي الدولي، عبر تداخل متقن بين بنية تحتية فائقة الحداثة، وخطاب ثقافي محسوب، وإدارة دقيقة للرمزية السياسية، بما منح الدوحة موقعا متقدما ضمن الدول الصغيرة ذات التأثير العالمي المتصاعد.

وفي مستوى موازٍ، يفرض المجتمع القطري حضوره بوصفه فضاءً اجتماعيًّا رفيع الانضباط، تتجلى فيه قيم الرقي والاتزان في تفاصيل الحياة اليومية، إذ تتحول الضيافة إلى تعبير ثقافي عميق يعكس تراكمات حضارية ومؤسساتية ساهمت في تشكيل هوية اجتماعية مميزة داخل الفضاء الخليجي.

ومن جهة أخرى، يحيط القطريون الجزائر بقدر لافت من التقدير والإجلال، انطلاقا مما تمثله من عمق تاريخي وتجربة تحررية ذات إشعاع عربي واسع. وينعكس هذا الاحترام كذلك في المكانة التي تحظى بها الجالية الجزائرية داخل قطر، إذ تنال تقديرا اجتماعيا ومهنيا يعكس مستوى الانسجام الإنساني والثقافي بين الشعبين، ويمنح العلاقات الجزائرية القطرية بُعدا يتجاوز الإطار الدبلوماسي نحو تلاقٍ حضاري أكثر رسوخا وعمقاً

علاقاتٌ راسخة ومتوازنة

تعود جذور العلاقات بين الجزائر وقطر إلى مرحلة ما بعد استقلال الجزائر سنة 1962، إذ تشكّل أول مستوى من التقارب ضمن مناخ عربي كان ينظر إلى الثورة الجزائرية باعتبارها إحدى أهمّ حركات التحرر في القرن العشرين. ورغم أن قطر كانت آنذاك ما تزال تحت الحماية البريطانية، فإن القضية الجزائرية حظيت بحضور رمزياعتباري داخل المجال الخليجي، في سياق المد القومي العربي وتنامي الوعي بقضايا التحرر الوطني. وقد ارتبطت تلك المرحلة المبكرة بمظاهر تعاطف سياسي وشعبي مع الكفاح الجزائري، خاصة خلال فترة حكم الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني بين سنتي 1949 و1960، إذ عرفت بعض المدارس والأوساط الاجتماعية القطرية أشكالا رمزية من التفاعل مع الثورة الجزائرية عبر الأناشيد والأنشطة التضامنية وجمع التبرعات. كما تظهر الصور الأرشيفية صورة للأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وهو يقوم بحملة تبرع لصالح الثورة الجزائرية عندما كان تلميذا في المدارس القطرية ضمن حملة قطرية كبيرة.

ومع استقلال قطر سنة 1971، دخلت العلاقات الجزائرية القطرية مرحلة أكثر انتظاما على المستوى الدبلوماسي، إذ جرى ترسيم العلاقات الرسمية بين البلدين، قبل تفتَتح السفارة الجزائرية في الدوحة سنة 1973، ثم تفتَتح السفارة القطرية في الجزائر خلال النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، بما عكس إرادة سياسية متبادلة لبناء شراكة عربية قائمة على التنسيق والتقارب الاستراتيجي.

وشهدت العلاقات الثنائية تحولا نوعيا منذ مطلع الألفية الجديدة، ثم بعد سنة 2010 على وجه الخصوص، إذ أصبح البعد الاقتصادي جزءا من معادلة جيوسياسية أوسع تقوم على تنويع الشراكات العربية، وتعزيز الحضور داخل التوازنات الإقليمية الجديدة. وفي هذا السياق، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من نحو 36 مليون دولار سنة 2020 إلى ما يقارب 41 مليون دولار سنة 2021، بالتوازي مع توسع الاستثمارات القطرية في الجزائر، خاصة في قطاعات الصناعة والاتصالات والصلب والزراعة، بقيمة تُقدَّر بين 4 و6 مليارات دولار.

وفي العمق، لا تستند العلاقات الجزائرية القطرية إلى المصالح الاقتصادية وحدها، بل إلى رصيد من الاحترام السياسي والتقدير المتبادل بين القيادتين والشعبين، ما منحها طابعا مستقرا داخل بيئة إقليمية شديدة التحول.

شراكاتٌ متزايدة

منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم نهاية 2019، دخلت العلاقات بين الجزائر وقطر مرحلة إعادة تموضع استراتيجي هادئ، انتقلت فيها من التعاون التقليدي إلى شراكات اقتصادية واستثمارية أكثر اتساعا، في سياق سعي الجزائر إلى تنويع اقتصادها وتقليص الاعتماد على المحروقات، مقابل توجُّه قطر إلى تعزيز حضورها الاستثماري في شمال إفريقيا ضمن استراتيجية تنويع جغرافي لصناديقها السيادية.

اقتصاديًّا، تجاوزت الاستثمارات القطرية في الجزائر عدة مليارات من الدولارات عبر جهاز قطر للاستثمار، وتمحورت حول الزراعة والصناعة الغذائية والعقار. وقد شهد قطاع الأمن الغذائي ديناميكية مهمة من خلال مشاريع في الجنوب الجزائري لإنتاج الحبوب والأعلاف والألبان، بقيم تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات، ضمن هدف جزائري لتقليص فاتورة الاستيراد التي تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا، بما يعكس انتقال العلاقة من الاستثمار المالي إلى التوطين الإنتاجي.

وفي قطاع الطاقة، تعزز التنسيق عبر منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي يمثل نحو 70% من الاحتياطي العالمي المؤكد، ما منح العلاقة بعدا جيوسياسيا واضحا في ظل تقلبات أسواق الطاقة بعد 2022، وارتفاع الحاجة إلى تنسيق سياسات الإنتاج بين الدول الفاعلة.

ماليا، تساهم المؤسسات القطرية في دعم مشاريع بنية تحتية وسكن وعمران في الجزائر، باستثمارات تُقدَّر بمليارات الدولارات منذ 2020، مع توسع التعاون في الصيرفة الإسلامية والتمويل المصرفي.

سياسيا، ترسخ هذا المسار عبر أكثر من 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وزيارات رفيعة المستوى، ما أعاد تنشيط اللجان المشتركة وأرسى طابعا مؤسساتيا أكثر استقرارا وعمقا.

وبالامتداد إلى سنة 2025، يتواصل هذا المسار التصاعدي، مع تعزيز التنسيق السياسي في الملفات الإقليمية وتوسيع مجالات الاستثمار، خاصة في الصناعات التحويلية والطاقات البديلة، بما يعكس انتقال العلاقة إلى مستوى أكثر نضجا ومرونة داخل بيئة دولية متغيرة، ويؤكد رسوخها كشراكة استراتيجية متعددة الأبعاد.

جسور المستقبل

يمكن قراءة تنامي العلاقات بين الجزائر وقطر من خلال مؤشرات كمية وجيوسياسية وثقافية متراكمة، تُظهر علاقة تقوم على الاستثمار الهادئ والتوازن السياسي وعدم التصادم مع أطراف أخرى في الإقليم، وهو ما يفسّر طبيعة الدور القطري بوصفه “دورا ممتدا وتصالحا مع الإقليم العربي، بما في ذلك علاقاته مع الجزائر. وتؤكد الأرقام تنامي العلاقات بين البلدين بشكل مضطرد في ما يلي:

– بلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر وقطر نحو 36 مليون دولار سنة 2020، في إطار إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بعد مرحلة من التباطؤ.

– ارتفع حجم المبادلات التجارية إلى نحو 40 إلى 41 مليون دولار سنة 2021، بنسبة نمو قاربت 12% مقارنة بسنة 2020، مع عودة الحركية إلى اللجان المشتركة والاستثمارات الثنائية.

– منذ سنة 2022، انتقلت العلاقات الاقتصادية الجزائرية– القطرية من مجرد تبادل تجاري محدود إلى شراكات استثمارية استراتيجية واسعة، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والحديد والصلب.

– تُقدَّر الاستثمارات القطرية المباشرة في الجزائر بأكثر من 4 مليارات دولار، تشمل مشاريع كبرى على غرار مركب الجزائرية القطرية للصلب في جيجل، إضافة إلى استثمارات في الاتصالات والفندقة والزراعة.

– في 24 أفريل 2024، وقّعت الجزائر مع شركة بلدنا القطرية اتفاقية لإنجاز مشروع زراعي– صناعي ضخم لإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته بقيمة تفوق 3.5 مليارات دولار.

يقع المشروع في أدرار بالجنوب الغربي الجزائري، على مساحة تقدَّر بنحو 117 ألف هكتار، ويهدف إلى إنتاج نحو 50% من احتياجات الجزائر من مسحوق الحليب، مع توفير قرابة 5 آلاف منصب شغل مباشر.

من المنتظر أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج الأولى، بطاقة إنتاجية تُقدَّر بنحو 200 ألف طن سنويا من الحليب المجفف، مع رفع عدد رؤوس الأبقار إلى نحو 270 ألف رأس.

– تنفق الجزائر ما بين 8 و10 مليارات دولار سنويا على الواردات الغذائية، بينها كميات معتبرة من الحليب المجفف، ما يجعل المشروع القطري في أدرار ذا بعد استراتيجي مرتبط بالأمن الغذائي وتقليص التبعية الخارجية.

بالمجمل تؤكد الوقائع أن العلاقة بين البلدين الشقيقين ليست قائمة على صراع أو اصطفاف، بل على منطق “المكسب المتبادل غير التصادمي”، إذ تُستخدم الأرقام الاقتصادية والثقافية كأداة استقرار، وليس كأداة نفوذ قسري، وهو ما يفسر استمرارية التعاون بين البلدين في بيئة إقليمية شديدة التعقيد.

منصة ثقافية لتشبيك العلاقات الأخوية

يمكن قراءة إنشاء المركز الثقافي الجزائري في قطر باعتباره خطوة تتجاوز البعد الثقافي التقليدي نحو ما يُعرف في العلاقات الدولية بـ“الدبلوماسية الثقافية” أو “القوة الناعمة”؛ فالجزائر لا تنشئ مجرد فضاء للأنشطة الفنية، بل تبني أداة حضور حضاري ورمزي داخل الخليج العربي، في لحظة إقليمية أصبحت فيها الثقافة جزءا من التنافس الجيوسياسي وبناء النفوذ غير المباشر. كما يعكس اختيار قطر تحديدا إدراكا جزائريا لمكانة الدوحة كمنصَّة إعلامية وثقافية مؤثرة في العالم العربي، وهو ما يمنح الثقافة الجزائرية نافذة استراتيجية نحو فضاء عربي ودولي أوسع.

أما من الناحية القانونية، فقد أُنشئ المركز بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-02 المؤرخ في 7 جانفي 2026، والصادر في الجريدة الرسمية الجزائرية، وذلك استناداً إلى القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج لسنة 2009. وبحسب النصوص المنظمة، فإن هذه المراكز تُعد مؤسسات عمومية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية، وتتولى تنفيذ النشاطات الثقافية الهادفة إلى نشر الثقافة الوطنية الجزائرية بالخارج، وترقية الأعمال الفكرية والفنية وتشجيع التواصل بين المثقفين والباحثين الجزائريين والأجانب.

كيف نؤسس لعلاقة عميقة وراسخة؟

تُظهر المؤشرات الاقتصادية إلى أن الاستثمارات القطرية في الجزائر شهدت تصاعدا تدريجيا منذ سنة 2020، تزامنا مع إعادة تنشيط العلاقات الثنائية بعد وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم، ففي سنة 2020، قُدّر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 36 مليون دولار، وهو رقم اعتُبر آنذاك نقطة انطلاق لمرحلة اقتصادية جديدة.

وبحلول 2025- 2026، أصبحت التقديرات تشير إلى أن إجمالي الاستثمارات القطرية المباشرة وغير المباشرة في الجزائر يتراوح بين4 و6 مليارات دولار، تشمل إلى جانب الزراعة والصناعات الغذائية قطاعات العقار، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والصيرفة الإسلامية.

بناء شراكة طاقوية إستراتيجية طويلة المدى

عبر تنسيق أعمق بين الجزائر وقطر داخل أسواق الغاز العالمية، في ظل تحكم البلدين في أكثر من 70% من الاحتياطي العالمي المؤكد، بما يمنحهما قدرة معتبرة على التأثير في أمن الطاقة العالمي. رفع الاستثمارات المتبادلة إلى مستوى الشراكة الهيكلية

من خلال الانتقال من مشاريع متفرقة إلى صناديق استثمار سيادية مشتركة قد تتجاوز 5 إلى 10 مليارات دولار، في قطاعات الزراعة والصناعة واللوجستيك، بما يعزز الترابط الاقتصادي طويل الأمد. تحويل الأمن الغذائي إلى محور تكامل دائم

عبر توسيع المشاريع الزراعية الكبرى في الجنوب الجزائري وربطها بالخبرة التمويلية القطرية، بما يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد الجزائرية التي تتجاوز أحيانا 8 مليارات دولار سنويا. إنشاء محور لوجستي جزائري– قطري نحو إفريقيا

يستثمر موقع الجزائر كبوابة للساحل الإفريقي، مع القدرات المالية القطرية، لبناء شبكة توزيع واستثمار داخل سوق يفوق 4 مليار نسمة، بما يعيد رسم خرائط النفوذ الاقتصادي جنوب المتوسط. تعزيز الدبلوماسية الثقافية والرمزية

من خلال التبادل الأكاديمي والإنتاج الإعلامي والمراكز الثقافية، بما يحوِّل الذاكرة التاريخية المشتركة إلى قوة ناعمة مستدامة. تطوير التعاون المالي والصيرفة الإسلامية

عبر الاستفادة من التجربة القطرية في التمويل الإسلامي وتوسيع دوره داخل الاقتصاد الجزائري. إرساء آلية تشاور سياسي دائم

بين القيادتين ومراكز التفكير لتنسيق المواقف حول الساحل والطاقة والأمن الإقليمي. الانتقال إلى هندسة مصالح مشتركة

إذ تصبح المشاريع مترابطة إلى درجة تجعل استقرار العلاقة ضرورة جيوسياسية لا خيارا ظرفيا. ترسيخ مبدأ الثقة وعدم التدخل

كقاعدة حاكمة للعلاقة، تقوم على احترام السيادة وتوازن القرار السياسي، ما يمنح الشراكة قدرة

على الصمود داخل بيئة دولية شديدة الاستقطاب. وهو ما جعل الجزائر تندد بقوة بأي انتهاك يمس السيادة القطرية سواء عندما تعلق الامر بانتهاك سيادتها من طرف الكيان الصهيوني عند محاولة اغتيال الوفد المفاوض الفلسطيني في الدوحة أو من خلال ما وقع من انتهاك لسيادتها وسيادة دول الخليج العربي وذلك بعد الهجمات التي تعرضت لها الشقيقة قطر خلال الحرب الإيرانية الأمريكية الأخيرة.

