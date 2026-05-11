العملة الصعبة والعقار.. أبرز تحديات المستثمرين

دعا رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين (CAPC)، سهيل قسوم، إلى إزالة العراقيل البيروقراطية وتبسيط إجراءات الحصول على العملة الصعبة والعقار من أجل تسريع وتيرة الاستثمار والتصنيع في الجزائر.

وأوضح قسوم، خلال استضافته في برنامج “ضيف اليوم” على القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن حجم المشاريع المصرح بها لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يعكس الاهتمام المتزايد بالاستثمار، مشيرا إلى أن الجزائر أصبحت قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمار المحلي.

وشدد على ضرورة تحرير الاستثمار من مختلف القيود الإدارية، لافتا إلى أن منصة تخصيص العقار الاقتصادي لا تزال تواجه صعوبات مرتبطة بتحويل الأراضي من الولايات إلى المنصة الرقمية.

واقترح المتحدث اعتماد نظام مؤتمت بالكامل لتسيير العقار الاقتصادي، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات تخصيص الأراضي، بما يسمح بضمان الشفافية وتسريع معالجة الملفات والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين.

كما دعا إلى مواصلة التحول الرقمي وإلغاء المسارات الإدارية التقليدية التي يمر بها المستثمر بين الموثق والسجل التجاري والبنوك ومصالح الضرائب، معتبرا أن هذه الإجراءات لم تعد تتماشى مع متطلبات مناخ الأعمال الحديث.

وفي السياق ذاته، طالب سهيل قسوم بتخفيف القيود المفروضة على حصول الصناعيين والمتعاملين الاقتصاديين على العملة الصعبة، مؤكدا أن صعوبة الحصول على العملات الأجنبية أو قطع الغيار تعرقل النشاط الصناعي وتؤثر على وتيرة الإنتاج.

وأكد أن تسهيل هذه الإجراءات من شأنه دعم التصنيع الوطني ورفع الصادرات خارج قطاع المحروقات، بما يساهم في تقليص التبعية للاقتصاد الريعي وتعزيز التنويع الاقتصادي.