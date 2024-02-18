العميد يقدم أفضل لقاء في الموسم.. وثابتي يبدع

مولودية الجزائر:

قدم فريق مولودية الجزائر واحدة من أفضل لقاءاته هذا الموسم، بعدما تمكن من الإطاحة بشباب قسنطينة السبت، بثنائية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب 05 جويلية الأولمبي لحساب الجولة الـ17 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وتمكن العميد من مواصلة نتائجه الإيجابية في رحلة البحث عن اللقب، حيث لم ينهزم منذ لقاء الذهاب أمام نفس المنافس شباب قسنطينة في ملعب بن عبد المالك بقسنطينة، وهي النتائج التي وضعت أشبال بوميل في السكة الصحيحة من أجل التتويج باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 2010.

وأبدع زملاء نعيجي في المواجهة، بشهادة كل المتتبعين، معتبرين لقاء أمس أفضل مواجهة للفريق هذا الموسم، خاصة بعد استعادة دحامني لمستواه، وعودة كل المصابين، على غرار بن خماسة ويوسف بلايلي الذي غاب عن الجولات الأخيرة من مرحلة الذهاب، بسبب المشاركة مع الخضر في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، وهو ماجعل العميد يستعيد توازنه في الفترة الأخيرة.

ثابتي يكسب قلوب الأنصار

وشهد لقاء أول أمس، دخول المستقدم الجديد العربي ثابتي، في أول ظهور له مع مولودية الجزائر، حيث شارك كبديل لدحامني، وكسب قلوب الأنصار بسرعة، حيث أبان عن إمكانيات بدنية وفنية كبيرة، جعلت الأنصار يهتفون بإسمه مطولا، خاصة مع الإنتقادات التي طالت إدارة مولودية الجزائر، بعد التعاقد معه، بسبب غيابه عن المنافسة لأكثر من نصف موسم، غير أن أداءه في قمة الجولة الـ17، قلب الموازين وجعل الأنصار يعتبره الأفضل والأمتع خلال المواجهة، بعدما كان وراء الهدف الثاني لمرزوقي، لترتفع حظوظ القائد السابق لإتحاد بلعباس في التواجد كأساسي، بداية من اللقاء المقبل أمام مولودية البيض.

بوميل: قدمنا مستوى مميزا والحديث عن اللقب سابق لأوانه

أعرب مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل عن سعادته بالفوز المحقق أمام شباب قسنطينة بثنائية نظيفة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحديث عن اللقب سابق لأوانه، بالنظر لصعوبة المواجهات المقبلة، خاصة خارج الديار.

وقال التقني الفرنسي خلال الندوة الصحفية، مجيبا عن سؤال جريدة “الشروق”: “اللقاء كان صعبا أمام منافس عاد بالفوز قبل أيام فقط من هذا الملعب، والفريق الوحيد الذي هزمنا هذا الموسم، لكن سعيد جدا بردة فعل اللاعبين، بعد أسبوعين من الغياب عن المنافسة، وفي هذه الظروف المناخية الصعبة، لذلك يمكن القول أننا قدمنا أفضل وجه لنا منذ بداية الموسم”.

وأضاف بوميل: “الأرضية أعاقتنا كثيرة، بالنظر لثقلها لكننا عرفنا كيف نفوز وكيف نحقق ثلاث النقاط، لكن بالحديث عن اللقب، فالأمر سابق لأوانه ولا يمكننا الحديث عن التتويج، قبل 14 جولة من إنتهاء البطولة”.

وبحديثه عن مستوى العربي ثابتي، قال بوميل: “غياب ثابتي عن المنافسة لستة أشهر، لم يؤثر عليه من الناحية البدنية، فقد كان يتدرب منفردا، وهو في حال بدنية رائعة، ينقصه فقط ريتم اللقاءات، لكن تقنيا فالكل شاهد ما يملكه ثابتي من إمكانيات فنية، لذلك أردنا منحه دقائق لعب، وأنا مقتنع جدا بمستواه، وسيجد ضالته خلال اللقاءات المقبلة”.

وختم بوميل حديثه عن اللقاء المقبل أمام مولودية البيض، وقال: “المباراة ستكون صعبة جدا أمام فريق يقدم مستوى كبير خلال اللقاءات الأخيرة، وخير دليل فوزه بمواجهة الشباب وسطيف، لذلك سنذهب بكل قوانا إلى البيض من أجل الفوز بالمواجهة والعودة بالزاد الكامل”.