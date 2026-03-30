-- -- -- / -- -- --
بفضل تكاليفه التنافسية.. خبير الطاقة صادق بوسنة يستشرف:

الغاز الطبيعي سيحافظ على مكانته في السوق العالمية خلال عقود أخرى

الغاز الطبيعي سيحافظ على مكانته في السوق العالمية خلال عقود أخرى
أكد خبير الطاقة، صادق بوسنة، الاثنين بوهران، أن الغاز الطبيعي مرشح للحفاظ على مكانة محورية في سوق الطاقة العالمية خلال العقود المقبلة، بفضل تكاليفه التنافسية.
وأوضح بوسنة، خلال تدخله في الجلسة الإستراتيجية (أ) ضمن أشغال الندوة الثامنة للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، أن الطلب الأوروبي على الغاز سيظل مرتفعا رغم الاضطرابات الجيوسياسية، مبرزا في هذا السياق المزايا الاستراتيجية التي تحوزها الجزائر.
ولدى عرضه لعدة سيناريوهات حول تطور سوق الغاز في ظل السياق الجيوسياسي الراهن، دافع المتحدث عن فرضية استمرار الدور المركزي للغاز ضمن المزيج الطاقوي العالمي، مشيرا إلى أن هذه الديناميكية تبقى مرتبطة بمدى استقرار الاقتصاد العالمي والتوازنات الدولية.
كما أبرز الخبير المؤهلات التي تمتلكها الجزائر لتعزيز مكانتها في السوق الدولية، على غرار حجم احتياطاتها، وتكاليف الإنتاج التنافسية، وتوفر بنى تحتية فعالة للنقل، فضلا عن الخبرة المكتسبة في مجال التسويق.
وأضاف أن القرب الجغرافي من السوق الأوروبية يمثل بدوره ميزة استراتيجية هامة.
وبخصوص آفاق تطور القطاع، أشار السيد بوسنة إلى إمكانية تطوير تكاملي بين الغاز الطبيعي والهيدروجين والطاقات المتجددة، معتبرا أن إدماج هذه المكونات الثلاثة من شأنه فتح آفاق واعدة لصناعة طاقوية مستدامة.
وشغل صادق بوسنة، وهو اقتصادي التكوين، منصب وزير الطاقة بين سنتي 1988 و1991، كما تولى عدة مناصب سامية في القطاع، لاسيما على رأس مجمع “سوناطراك”، فضلا عن رئاسته لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ويعرف بخبرته في قضايا الطاقة وتحليلاته الاستشرافية.

