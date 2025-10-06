الغاز والنفط.. وقود لنمو الاقتصاد الجزائري سنة 2025

تشير أحدث التقديرات إلى أن إنتاج الجزائر من النفط والغاز سيواصل نموه التدريجي خلال عام 2025، مع تحسّن مستويات الإنتاج إثر التخلّص التدريجي من التخفيضات الطوعية التي تبنّتها ضمن اتفاق “أوبك+”، وتنفيذ مشروعات تطوير كبرى في حقول الغاز.

وبحسب تقرير أفريقي حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، يُتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج الجزائر من النفط والغاز نحو 3.2 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا خلال 2025، مقارنة بـ 3.3 مليون برميل في 2024، على أن يستقر إنتاج النفط الخام عند مليون برميل يوميًا في 2026، بينما يُقدّر إنتاج الغاز بـ 10 مليارات قدم مكعبة يوميًا، أي ما يعادل 103.39 مليار متر مكعب سنويًا.

ورغم الاستثمارات الكبيرة التي تضخها الجزائر، فإن التقرير يتوقع أن يظل الإنتاج الكلي من الهيدروكربونات مستقرًا حول 3 ملايين برميل نفط مكافئ يوميًا خلال السنوات الخمس المقبلة، نظرًا لثبات احتياطيات البلاد من النفط عند 12.2 مليار برميل، ومن الغاز عند 4.5 تريليون متر مكعب، وهي المستويات نفسها المسجلة منذ منتصف العقد الأول من الألفية.

وشهدت14 اكتشافًا جديدًا للنفط والغاز عام 2024، جاءت معظمها في حقول حاسي مسعود وبركين، بفضل نشاط شركتَي سوناطراك وإيني، في إطار برنامج استثماري ضخم لتطوير واستكشاف الحقول. وتعدّ سوناطراك المنتج الرئيسي للطاقة في البلاد، إذ تمثل 75% من إنتاج السوائل و80% من إنتاج الغاز.

وتُظهر بيانات “أوبك” و”معهد الطاقة البريطاني” أن إنتاج الجزائر من النفط الخام تراجع إلى 907 آلاف برميل يوميًا في 2024، مقابل 973 ألفًا في 2023، في حين انخفض إنتاج الغاز إلى 94.7 مليار متر مكعب بعد أن بلغ 101.5 مليارًا في العام السابق.

غير أن هذا التراجع بدأ في التقلص خلال 2025 مع رفع سقف الإنتاج تدريجيًا منذ أفريل، في إطار تخلّي ثماني دول من “أوبك+” عن تخفيضات طوعية تبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا، حيث وصل إنتاج الجزائر إلى 940 ألف برميل يوميًا في أوت، ومن المنتظر أن يرتفع إلى 963 ألف برميل يوميًا في أكتوبر.

وفي مجال الغاز، تنفّذ الجزائر عدة مشاريع إستراتيجية، أبرزها تطوير حقل “تين فوي تبنكورت” لاستعادة 11.5 مليار متر مكعب من الغاز، ومشروع عين أمناس 2 المخصّص لإنتاج الغاز الرطب، إلى جانب مشروع ضخم لتطوير حقل حاسي الرمل، الذي يُتوقع أن يضيف 121 مليار متر مكعب من الغاز الجاف و7 ملايين طن من المكثفات.

وتأتي هذه المشاريع ضمن خطة حكومية طموحة لرفع إنتاج البلاد إلى 200 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تخصيص 100 مليار متر مكعب للتصدير، في إطار جهود الجزائر لتعزيز مكانتها كمزوّد موثوق للطاقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.