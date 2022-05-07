الغموض يلف قضية مباراة الجزائر – الكاميرون

الفاف" لم تعلق على رد لجنة تحكيم "الفيفا"

أضفى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الغموض أكثر، حول قضية لقاء الجزائر والكاميرون، ضمن إياب الدور التصفوي الأخير المؤهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، وهذا في أول رد رسمي له بخصوص التظلم الذي قدمه حول الأحداث المترتبة عن الحكم الغامبي باكاري غاساما في هذه المباراة.

وكان “الفاف” قد اشتكى ظلم الحكم الغامبي بكاري غاساما، في هذه المباراة الحاسمة التي احتضنها ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، أين أخفق المنتخب الوطني في التأهل إلى “المونديال”، بعد خسارته أمام الكاميرون في مباراة العودة (1-2 بعد الأشواط الإضافية) يوم 29 مارس الفارط بالبليدة. وفي مباراة الذهاب التي جرت يوم 25 مارس الفارط بملعب جابوما بدوالا، تفوق “الخضر” على نظيرهم الكاميروني بنتيجة (0-1).

وتلقى “الفاف” أول رد رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بخصوص إعادة مواجهة الكاميرون والجزائر بإياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ”مونديال” قطر، حسب البيان الذي نشره عبر موقعه الرسمي ليلة أمس الأول.

وجاء في بيان “الفاف” عن مضمون رسالة لجنة التحكيم التابعة لـ”الفيفا”: “نتأسف لأنه، وفقا لتقديركم، يمكن أن يكون لقرارات الحكم تأثير سلبي على مجرى المقابلة. لقد لاحظنا جيدا العناصر التي تضمنتها رسالتكم ويمكننا بالفعل أن نضمن أن جميع الحوادث التي وقعت أثناء المباراة قد تم فحصها بعناية من قبل حكام الفيديو، وفقا لقوانين اللعبة وبروتوكول “مساعدي الحكم بالفيديو”، الأمر الذي اعتبره البعض إشارة واضحة لصحة قرارات الحكم الغامبي بكاري بابا غاساما وابتعاد فرضية إعادة اللقاء، ولكن لم تقدم “الفاف” أي توضيح أو تفاصيل أكثر حول هذه النقطة.

بالمقابل، فإنه وكما هو معلوم للجميع، فإن الهدف الأول للمنتخب الكاميروني جاء إثر خطأ ودفع واضح وفاضح من قبل مهاجم المنتخب الكاميروني على المدافع عيسى ماندي أمام أعين الحكم بكاري غاساما، وهذا ما يثير الدهشة والغموض في الآن ذاته، حول رد لجنة التحكيم بـ”الفيفا”، الذي جاء فيه أن كل “اللقطات تم فحصها بعناية من قبل حكام تقنية “الفيديو”.

وكان “الفاف” وبناء على توصية من مستشاريه القانونيين، قد استند في ملفه على ضرورة العودة إلى التسجيلات الصوتية التي تمت بين الحكم الرئيسي باكاري غاساما وحكام تقنية الفيديو المساعد للتحكيم.

وكانت لجنة الانضباط في “الفيفا” الاثنين الماضي، قد قررت توقيع غرامة مالية قدرها 3 آلاف فرانك سويسري على “الفاف”، بسبب شغب الجماهير في مدرجات ملعب “مصطفى تشاكر”، بإلقاء المقذوفات وإشعال الألعاب النارية.